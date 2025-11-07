Muchas veces, cuando las personas buscan un sitio al cual visitar en sus vacaciones, solo piensan en Estados Unidos o Europa, ya que consideran que allí están las mayores bellezas del mundo, menospreciando lo que hay incluso en el mismo continente.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Destino que se plantea como buena opción ante dificultad de ir a EE. UU.; búsquedas han crecido)

Una de esas personas era yo, para serles sincero, pues Perú, por ejemplo, nunca había estado en una lista que quisiera conocer de una forma muy pronta. De hecho, en mi mala creencia estaba que solo había restaurantes famosos y una gran gastronomía, pero no mucho más. Estaba muy equivocado.

Desde el momento en el que aterricé me di cuenta que esta iba a ser una gran experiencia, pues las personas mostraron una gran amabilidad desde el inicio. Ahora, mientras recorría las calles para llegar a mi hospedaje me encontré con una realidad que, para ser sincero, no la había considerado: edificios modernos, mucho orden en los barrios, poca basura y una vista del Océano Pacífico impresionante.

Lee También

De hecho, cabe destacar que llegué allí gracias a una invitación de Airbnb, que está estrenando una nueva función de experiencias en su aplicación, pero eso se los cuento más adelante.

Sigamos. Al llegar a mi hospedaje en Barranco me encontré con un apartamento moderno, lujoso y acogedor, en el cual me servía para descansar de una forma muy cómoda.

Rápidamente, como tenía poco tiempo en la ciudad, busqué una manera que me permitiera conocer la mayor cantidad de sitios en un periodo corto, pues solo tenía unas horas antes de la invitación a la primera actividad. Así que busqué un ‘city tour’ que me llevó a varios de los sitios más icónicos de la capital peruana, teniendo como destino el centro histórico.

Edificios con una arquitectura muy llamativa, historia por todos lados y, lo que más me sorprendió, unos campos cuidados minuciosamente por la ciudad: pasto muy bien cortado, flores de todos los colores, letreros y mucho más. Quedé impactado porque me sorprendió ver la forma en la que la modernidad en otros sectores se puede incluso mezclar con los histórico de su centro de una forma tan natural y armoniosa.

Ya para la comida, que al final era la primera experiencia de la aplicación, fuimos al restaurante llamado Mayta, ubicado en Miraflores, en donde tuvimos una experiencia gastronómica de otro nivel. Fueron diez paradas y un viaje por todas las regiones de este país en el que nos sirvieron platos hechos con ingredientes locales, pero subiéndolos muchos pisos en calidad.

Camarones, pato, ajíes en bebidas, tubérculos y mucho más, siendo esta una experiencia sensorial completa que lo deja a uno gratamente sorprendido. Claro, no es la comida más tradicional, pero seguro que sí es una de las más exquisitas del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mayta Lima (@maytalima)

Al siguiente día la idea era seguir conociendo y explorando para encontrarse con los sitios más relevantes de la ciudad. La primera parada, por ejemplo, estuvo en Barranco, un sitio lleno de cultura y arte que da una imagen nueva y diferente de lo que también significa Lima.

Allí, los músicos, poetas, pintores, escultores y más se reúnen para darle color, vida e historias a los turistas. Cabe destacar que como ha tenido un crecimiento tan importante, así mismo han llegado algunos de los mejores restaurantes no solo del país, sino del mundo, por lo que es una zona muy visitada, pero igualmente muy local.

Finalmente, la última experiencia, como no podía ser de otra manera, fue una clase de cocina en la que aprendimos cómo se hace un buen ceviche, al mejor estilo peruano, y un lomo saltado. Allí nos explicaron cómo se debe picar la verdura, el pescado, la carne y con qué sazonarlo para que quede con el mejor sabor.

Luego de preparar todo nosotros mismos, nos sentamos a almorzar con una copa de pisco sour y de chicha morada, que también son muy característicos de este país.

Así, claramente queda demostrado que además de la comida, que sin duda es una de las mejores del mundo y eso no tiene punto de comparación, hay otros destinos turísticos que van a impactar de gran manera.

Personalmente, toda la zona de Barranco, Miraflores y San Isidro me encantó por lo moderno, lo limpio y por la vista tan espectacular que tiene del mar, que deja atardeceres como el siguiente:

Dónde comprar regalos en Lima, Perú

En la Avenida Petit Thouars, en Miraflores, hay un sitio llamado Indian Market en el que hay varios puestos en el que los artesanos venden productos muy característicos del país, como llaveros, imanes, sacos, camisetas y mucho más. Además, como les gusta a los colombianos, se puede negociar para conseguir los mejores precios posibles.

Qué son las experiencias de Airbnb

Ahora sí, lo importante. Airbnb ha entendido el mercado y ya no es solo una aplicación para rentar hospedaje por poco tiempo, sino todo un centro de experiencias para que las personas encuentren lo mejor en cada destino.

Perú, por ejemplo, junto a Chile, Argentina y Colombia, son de los mercados más importantes para la región y por eso es que ya se pueden encontrar esta clase de experiencias directamente desde la aplicación, las cuales están avaladas y con toda la seguridad garantizada.

Dentro de la aplicación, justo al lado ‘alojamientos’, las personas se encontrarán con ‘experiencias’, en el que podrán elegir entre ‘tours’, clases, fiestas y mucho más para que su estadía en las ciudades sea mucho mejor.

(Ver también: El paradisíaco destino, apetecido por colombianos y más turistas, y sus mejores restaurantes)

Ahora, si usted tiene una experiencia y le gustaría estar en la aplicación, el proceso es muy similar al que tiene un alojamiento, es decir, se registra, pone fotos de la experiencia, una descripción de por qué lo deberían visitar, adjunta los documentos y listo, con eso ya podrá recibir a cientos de turistas a lo largo del año.

* Pulzo.com se escribe con Z