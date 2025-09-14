Una nueva jornada de violencia sacudió al departamento del Cauca este domingo 14 de septiembre, con ataques simultáneos en al menos cinco municipios. De acuerdo con reportes preliminares, una persona murió, varias viviendas resultaron afectadas por explosivos y decenas de familias permanecen confinadas por el temor a nuevos enfrentamientos.

Uno de los registros de los ataques es el de la estación de Policía del corregimiento El Carmelo, en el municipio de Cajibío. De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon ráfagas de fusil y habría también dos policías heridos. Sin embargo, se desconoce el número total de uniformados lesionados.

“Los que tengan contactos con la Policía y con el Ejército, pedir que manden refuerzos porque yo creo que están acabando con la policía, están pidiendo que se entreguen. Entonces, aunque por ahí, sobrevuela algo, pero que haya ayuda. Está muy duro todavía, ya llevamos una hora y no se ve nada de respuesta”, dijo una persona de la comunidad afectada, según declaraciones citadas por el diario El Tiempo. Ante esto, tropas del Ejército y de la Policía ya se han desplazado al lugar para dar apoyo a la situación.

En más detalles sobre estos nuevos hechos de violencia, se conoció que también hay ataques contra la fuerza pública en los municipios de Caloto, Corinto, Toribío, y Silvia. Ante esto, la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, permanece cerrada en el corregimiento de Mondomo por la instalación de un cilindro con emblemas de las Farc, según informó Caracol Radio.

