En la mañana de este 14 de septiembre se registró una escalada violenta en el departamento del Cauca, que hasta ahora deja dos policías fallecidos y cuatro más heridos.

De acuerdo con versiones preliminares de los hechos y según Caracol Radio, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ serían las responsables del ataque a una subestación de Policía en el corregimiento de El Carmelo. A partir de esto, la comunidad permanece resguardada y se han filtrado audios en los que la misma fuerza pública pide refuerzos.

“Por favor, que manden refuerzos porque están acabando con la Policía. Les están diciendo que se entreguen, ya llevamos una hora, esto está muy duro y no se ve nada de respuesta”, dijo un uniformado, según audios citados por Semana.

#Regiones | Escalada violenta de las disidencias en en el Cauca que hostigan a la fuerza pública de forma simultánea en los municipios de Caloto, Corinto, Toribío, Silvia y Cajibío. Los habitantes buscaron refugio para salvaguardar sus vidas. A esta hora, la vía Panamericana… pic.twitter.com/1TAmB0Vypc — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 14, 2025

En más de los audios difundidos por el medio citado, otro uniformado dice: “Nos tienen rodeados, comandante, por favor que llegue el helicóptero, están pegando los disparos en la pared”.

“Llevamos ya como 40 minutos diciéndoles, hermano. Yo no sé qué hijuep*** trámites administrativos tienen que hacer, pero les estoy diciendo. Nos tienen ya rodeados, hermano. Nos tienen ya rodeados”, señala otro policía en medio de los ataques. A la espera del apoyo, los policías indicaron a sus superiores que estaban recibiendo artefactos explosivos desde cortas distancias. “Las granadas nos están cayendo a siete metros”, indicó otro uniformado. Cabe mencionar que la casa cural de El Carmelo también sufrió daños en su infraestructura a partir de los ataques. #Atención | Un policía muerto y cuatro uniformados heridos deja ataque de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, Cauca. Decenas de personas piden apoyo y se refugian en la iglesia ante la intensidad del ataque. En el… pic.twitter.com/gf4SIgsdwP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2025 Por otra parte, en el norte del departamento, el hostigamiento de este grupo armado ya deja un civil muerto y afecta a más de cinco municipios del departamento.

