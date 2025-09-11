En medio del dolor y la huella de una ausencia imborrable, Colombia recuerda a una de sus figuras públicas más prominentes de la última década. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato que fue asesinado en Bogotá durante un evento en Modelia. Su esposa, María Claudia Tarazona, ha liderado una serie de homenajes en honor a su esposo, a un mes de su trágica desaparición. Este acto no solo representa un despertar al duelo, sino también una fuerte muestra de resistencia y recuerdo.

(Vea también: “Miguel desde el cielo”: María Claudia Tarazona recordó a Uribe Turbay en partido de Colombia)

El programa de conmemoraciones, organizado por la familia Tarazona-Uribe, incluyó visitas a los lugares que representaron hitos en la vida y muerte de Uribe Turbay. Así lo informó la periodista Darcy Quinn, quien detalló cada uno de los actos que comenzaron el 11 de septiembre en el Parque El Golfito, lugar donde fue atacado el político, y van a concluir con una misa en la Parroquia Nuestra Señora de Torcoroma.

El mitin previo a la misa, en el Cementerio Central de Bogotá, seguido de un almuerzo privado en el exclusivo Country Club de la capital, retrataban los espacios en donde el senador solía codearse con notoriedades de la política y sociedad colombiana.

Lee También

Precisamente, en el evento del parque El Golfito, hubo un detalle que no pasó desapercibido y fue el objeto que María Claudia Tarazona llevó al lugar donde atacaron a su esposo Miguel Uribe Turbay. Ella se posicionó en frente del monumento que hay en conmemoración y con un rosario en sus manos empezó a orar por la muerte del senador visiblemente afectada. Estuvo acompañada por Miguel Uribe Londoño y una de sus hijas.

“Mantengámonos unidos, la seguridad va a volver a reinar, la paz, la verdadera, va a volver. Acá, donde Miguel dio su último discurso, donde amó a su hijo, acá mismo les pido a los colombianos más unidos que nunca”, dijo Tarazona en su discurso.

#AEstaHora | María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño ya están en el parque EL Golfito, rindiendo un homenaje a Miguel Uribe Turbay, y orando por él. Este es el panorama ⬇️ https://t.co/XXpe5EB3gY pic.twitter.com/PrcVpV811l — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 11, 2025

Lamentablemente, su prometedora carrera política encontró un abrupto final el 7 de junio de 2025. Durante un acto de campaña en el Parque El Golfito, fue atacado por un menor de edad que disparó repetidamente con una arma Glock 9 mm modificada. El desenlace de esta historia convulsionó a todo el país y trajo a la memoria los cruentos capítulos de violencia política que han marcado la historia de Colombia. A pesar de esto, la familia Uribe Turbay ha demostrado que el dolor de la pérdida no los detiene, y en nombre de Uribe, continúan en pie.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.