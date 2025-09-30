El Juzgado Tercero Penal del Circuito condenó al abogado Diego Cadena, quien hizo parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 7 años de prisión.

La justicia determinó que Cadena intentó sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que entregara un testimonio falso en contra del senador Iván Cepeda. Según el fallo, el abogado ofreció beneficios con el fin de que Monsalve cambiara su versión ante la Corte Suprema de Justicia.

El caso se enmarca en uno de los procesos judiciales más sonados de los últimos años, en el que se enfrentan versiones alrededor de Uribe y Cepeda. Con esta decisión, el tribunal dejó en firme que hubo un intento de manipular pruebas dentro del expediente.

Noticia en desarrollo…

