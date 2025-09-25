La viuda de Miguel Uribe ha manifestado en todos los espacios, entrevistas y hasta en el funeral del político colombiano que Miguel Uribe Londoño, su suegro, había sido muy fuerte en este difícil momento que le tocó vivir, el segundo de su vida.

Ahora hizo lo mismo, pero en redes sociales. En la mañana de este jueves, María Claudia Tarazona publicó un inesperado mensaje para Uribe Londoño:

“Abi Miguel, siempre has sido luz para nuestras vidas, guiaste el camino de Miguel, el mío y el mis hijos.

Has sido generoso, nos has enseñado, nos has entregado tu amor.

Hoy cuando parece que los has perdido todo, te levantas y una vez más nos sostienes, con una fuerza que solo Dios entiende.

Te amamos, gracias por que tu fuerza alcanza para todos, por que tu luz ilumina nuestro camino, y espero, confiando en Dios y en Miguel pueda iluminar el camino de todos los que amamos a tu hijo”, fue todo lo que le escribió en esta publicación:

De hecho, recientemente, Tarazona contó que fue Miguel Uribe Londoño la primera persona que se enteró de la muerte de Uribe Turbay. Ella resaltó la fortaleza con la que afrontó la pérdida de su hijo y cómo, con gallardía, se encargó de muchos detalles que debían resolverse por esos días.

Sin embargo, esta publicación inesperada de Tarazona a Miguel Uribe Londoño también puso a los malpensados a hacer conjeturas sobre lo que estaría pasando.

Luego de que Miguel Uribe murió, la familia acordó que sería Miguel Uribe Londoño quien tomaría su lugar entre la baraja de precandidatos del Centro Democrático. Su relanzamiento a la política se dio en un contexto difícil y siempre llevando por delante las intenciones que tenía Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, la relevancia mediática y política de Uribe Londoño no ha sido la esperada y poco se sabe de sus movimientos para llegar a, por lo menos, estar en la consulta interpartidista de la derecha.

(Vea también: María F. Cabal habló sobre Tarazona y dice si apoyaría a Uribe Londoño: “Soy respetuosa”)

A raíz de esto, muchos creen que este mensaje de María Claudia Tarazona, además de tener un sentido emocional, también busca darle un apoyo político a su suegro. A pesar de que ella ha dicho que no tiene intención de entrar en una disputa política, sí cree en Miguel Uribe Londoño como un futuro presidente y este sería un guiño.

De hecho, en algún momento, desde el Centro Democrático pensaron que ella podría ser fórmula vicepresidencial y hasta precandidata, pero fue la misma María Claudia la que dejó claro que ella no quería asumir esa posición viviendo el duelo de la pérdida de Miguel Uribe Turbay.

