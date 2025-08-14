En el sepelio de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido senador, le pidió al expresidente Uribe que él decidiera tomar las banderas de su hijo para que en las elecciones del 2026 se tuviera un buen candidato a la presidencia. Sin embargo, tomar esta decisión no ha sido fácil en el Centro Democrático.

Toda la carrera de los precandidatos de ese partido quedó detenida desde el pasado 7 de junio, día en el que atentaron contra Miguel Uribe, pero luego de pasar el luto, seguramente se retomará, pues desde esos sectores ven con urgencia la necesidad de tomar una decisión sobre quien aspirará a la presidencia.

Entre los muchos nombres que han sonado está, como se ha repetido en diferentes oportunidades, el del empresario Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En Caracol Radio, Diana Saray señaló que “Tomás Uribe es un nombre que ha seguido sonando” —pues lo han puesto a sonar en diferentes momentos y cargos—, sin embargo, viendo la relevancia que ha tomado desde el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ahora muchos en el Centro Democrático plantea que María Claudia Tarazona sea su fórmula vicepresidencial. “Se ha propuesto que vaya con Claudia Tarazona como fórmula vicepresidencial”, aseguró la periodista.

Lee También

Diana Saray también añadió: “Tomás Uribe no quiere. Lo ha manifestado, pero le han dicho que vaya. Lo de Claudia Tarazona, no es el momento de pensar en eso. Van a esperar”.

Y aunque solo el tiempo dirá si ambos deciden aceptar esta idea que parece poco probable, la lógica de muchos en el Centro Democrático apunta a que muy posiblemente ninguno de los dos lo haga, pues no se sienten completamente seguros de entrar en esa carrera política en la que han visto sufrir a sus seres queridos.

Gustavo Gómez, también en Caracol Radio, afirmó que la decisión, en estos momentos de su vida, no depende solamente de ellos, sino de la transformación que significaría para toda su familia.

“Ambos hijos (Tomás y Jerónimo) están casados. Han visto lo que ha padecido (Uribe Vélez) con la sentencia judicial de 12 años y lo último en lo que estarían pensando es en meterse en esa vaca loca de la política”, aseguró el director de 6 AM.

Con los hechos recientes, no es claro qué va a pasar y cómo serán los movimientos en el Centro Democrático. Algunos de los precandidatos como María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia esperan que se haga una consulta interna para elegir un solo candidato que les permita dar la pelea en las elecciones.

(Vea también: “Querida María Claudia…”: papá de Miguel Uribe dedicó conmovedoras palabras para su nuera)

Al interior del partido, hay quien ve con buenos ojos la fórmula Tomás Uribe-María Claudia Tarazona. Aunque ninguno de los dos tienen una carrera política, no son ajenos a ese ámbito y han estado rodeados de políticos casi toda su vida. Tomás Uribe creció en la Casa de Nariño y aunque su faceta la desarrolló como empresario, entiende el ajedrez político. María Claudia Tarazona trabajó durante años en el sector público, en el que conoció a Miguel Uribe y acompañó al senador durante todo su ascenso en el contexto bogotano y nacional. Sus dos nombres suenan fuerte porque recibirían el apoyo de todos los seguidores de Álvaro Uribe y también de un sector que se siente golpeado por el fallecimiento de Miguel Uribe.

Faltarán varias semanas para que el Centro Democrático (en especial el expresidente) decida quién tomará las banderas de cara a las elecciones, pues se sabe que su ‘bendición’ es lo más importante de cara a las presidenciales del 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.