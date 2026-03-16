La multinacional tecnológica Indra Group, junto con Keralty, impulsó una expedición educativa en la vereda La Candelaria, en el municipio de Ráquira, departamento de Boyacá, con el objetivo de fortalecer la formación científica de estudiantes de una institución pública rural.

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La iniciativa benefició a 433 alumnos y buscó abrir nuevas oportunidades de aprendizaje en ciencias espaciales y tecnología.

El principal logro del proyecto fue la instalación de una antena científica vinculada al programa educativo internacional Radio JOVE, una iniciativa de astronomía educativa promovida por la NASA.

Gracias a esta herramienta, la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria podrá realizar observaciones astronómicas y compartir datos con redes científicas internacionales, contribuyendo a estudios comparativos coordinados en Colombia por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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Además de la instalación de la antena, la jornada incluyó la entrega de equipos de cómputo para fortalecer la sala de informática del colegio y la realización de talleres prácticos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Estas actividades fueron desarrolladas por 30 voluntarios de ambas organizaciones y estuvieron dirigidas a estudiantes desde preescolar hasta grado 11.

La iniciativa hace parte de un programa regional de Indra Group que, desde 2022, ha realizado 18 jornadas similares en varios países, con el propósito de acercar la tecnología y la ciencia a comunidades rurales y fomentar vocaciones científicas entre niños y jóvenes.

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