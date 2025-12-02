El rescate del hijo de Giovanny Ayala luego del secuestro en Cauca desembocó en una impactante reacción del artista que, lejos de contenerse, quedó en evidencia por su emoción en un audio replicado por Blu Radio.

El momento presentado sobre las 12:09 p. m. en la mencionada emisora de la radio colombiana sirvió para exponer una conversación en la que se le dio aviso al cantante de música popular sobre la liberación de Miguel Ayala.

Allí, se escuchó a un emocionado padre gritar en medio de la emoción: “Muchas gracias”, en una respuesta vibrante por la notable alegría mezclada con lo que parece ser la voz entrecortada.

El rescate fue comunicado por parte de las autoridades colombianas para darle un parte de tranquilidad al veterano artista después de más de dos semanas de preocupación por el rapto de su hijo menor.

El 18 de noviembre de 2025 fue víctima de secuestro su hijo, Miguel Ayala, junto con su mánager, cuando ambos transitaban por la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca). El representante también fue liberado.

Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaban y los obligaron a descender. El conductor del vehículo resultó dejado en el sitio, y desde entonces Miguel Ayala y su mánager desaparecieron.

En ese momento, el padre del joven artista expresó su angustia y solicitó respeto y prudencia por la situación, pidiendo que no se hicieran especulaciones precipitadas mientras las autoridades avanzaban en la investigación.

El caso fue atribuido, según los primeros reportes oficiales, a presuntas disidencias de la antigua guerrilla FARC-EP, específicamente al frente dirigido por alias ‘Iván Mordisco’, aunque ellos lo desmintieron. Por ahora no se ha dado una versión.

Ya se conocieron las primeras imágenes de Miguel Ayala y su representante en libertad después del secuestro, en un caso que se convirtió de interés nacional en medio de la sorpresiva situación.

¿Cómo está el hijo de Giovanny Ayala luego del secuestro?

Se conoció que Miguel Ayala estaba en “condiciones infrahumanas” y fue rescatado en unas carpas, pero las autoridades indicaron que ya está estable y con el apoyo de los equipos médicos para el caso.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le confirmó a Blu Radio que Miguel estaba metido en unas carpas improvisadas en el monte en el suroccidente del país, en el municipio de La Sierra (Cauca), tras una operación de la Policía Nacional y también con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Básicamente, en unas carpas ahí metidas en el monte. Unas carpas improvisadas, de alguna manera, a la intemperie. Pero sobre todo infrahumanas. Privarlos de la libertad y someterlos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por el secuestro, por liberarlos; a eso me refiero con infrahumano”, afirmó Sánchez.

Precisamente en esa emisora fue en la que se divulgó la reacción emocionada de Giovanny Ayala después de conocer que su hijo está libre y que dejó atrás el riesgo después del secuestro.

