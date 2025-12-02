La familia Ayala vivió este martes uno de los momentos más esperados desde el pasado 18 de noviembre: la liberación de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien había sido secuestrado en carreteras del Cauca junto a su mánager, Nicolás Pantoja.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dan pistas de quién tenía secuestrado al hijo de Giovanny Ayala: según Min. Defensa hay un capturado)

¿Qué dijo la hermana de Miguel Ayala ante liberación?

Tras conocerse la noticia, la alegría y el alivio inundaron a sus seres queridos, especialmente a su hermana Valentina Ayala, quien desde el primer día mantuvo encendida la esperanza de volver a abrazarlo.

Minutos después de confirmarse la liberación, Valentina compartió en su cuenta de Instagram una historia profundamente emotiva, acompañada de una imagen reciente de Miguel tras el operativo del Gaula. Allí expresó la fe que mantuvo a lo largo de estos días y la gratitud que siente al confirmar que su hermano está con vida y en manos seguras. Su mensaje fue un desahogo cargado de emoción:

“Dios es grande, Dios es el Rey de reyes, el que hace posible lo imposible. Hermano, ya vamos por ti, ¡ya vamos! Gracias, gracias, gracias. Los amo, los amo, los amo. Hermano… Dios mío, gracias, gracias, Señor”.

La publicación incluía una imagen en la que se ve a Miguel junto a Nicolás, ambos con chalecos del Gaula de la Policía Nacional, segundos después de ser liberados.

La fotografía refleja cansancio, pero también alivio y esperanza: una sonrisa tímida que evidencia el impacto del rescate y la tranquilidad de saber que finalmente salieron del horror que vivieron en cautiverio.

Y es que, según detalló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en entrevista con Blu Radio, los dos jóvenes permanecieron en condiciones infrahumanas, durmiendo en carpas improvisadas, expuestos a la intemperie y bajo constantes amenazas.

Permanecieron retenidos por delincuencia común que exigía una millonaria suma por su liberación. Su rescate fue posible gracias a un operativo coordinado de la Policía Nacional, que llegó a la zona montañosa donde los tenían escondidos.

La primera foto de la liberación de Miguel Ayala

Poco después, el portal @tsmnoticias publicó la primera fotografía oficial de Miguel Ayala y su mánager en libertad. En la imagen se aprecia a ambos jóvenes visiblemente exhaustos, pero sonrientes, un gesto que refleja la tranquilidad de saber que la pesadilla había terminado.

De manera inmediata, el ministro Pedro Sánchez se comunicó con el cantante Giovanny Ayala para darle la noticia. El artista, quien había pedido públicamente apoyo y oraciones desde el primer día del secuestro, expresó su inmensa alegría y agradeció de manera especial a las autoridades por el esfuerzo para rescatar a su hijo sano y salvo.

Miguel fue retenido mientras se desplazaba hacia Palmira después de una presentación en el departamento del Cauca, un viaje que terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora para él y su equipo.

#Atención 📌

Rescataron a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tras más de 11 días de secuestro Se conocen las primeras imágenes del rescate de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en el #Cauca, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial… pic.twitter.com/7o22Eg8Im3 — TSM Noticias (@tsmnoticias) December 2, 2025

Hoy, la familia respira con alivio. La imagen de Miguel en libertad, al lado de Nicolás y resguardado por los uniformados del Gaula, marca el final de una angustiosa espera y el comienzo de un proceso de recuperación física y emocional. Para Valentina, su mensaje lo resume todo: una mezcla de fe, amor y gratitud ante un milagro que finalmente llegó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.