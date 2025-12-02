En medio del operativo que permitió el rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, las autoridades capturaron a uno de los presuntos integrantes de la estructura criminal que mantenía vigilada la zona donde estaba retenido el joven. La Policía reveló la fotografía del detenido, quien habría cumplido funciones de vigilancia para la organización al servicio de las disidencias de las Farc.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Primera foto de Miguel Ayala y su mánager libres, luego del secuestro; estaba en un pésimo lugar)

Según información del Gaula, el hombre estaba ubicado en el punto exacto por donde ingresaron los uniformados para ejecutar la operación. Su rol dentro de la banda era alertar sobre cualquier movimiento de la fuerza pública, de manera que la retención no fuera interrumpida.

Lee También

#Atención Esta es la fotografía del hombre capturado durante el operativo de rescate de Miguel Ayala, hijo de Giovany Ayala. Este joven, integrante de una banda al servicio de las disidencias de las Farc, custodiaba la zona en el momento en el que miembros del Gaula entraron a… pic.twitter.com/lAQR4bUSKg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 2, 2025

El operativo se desarrolló tras varias horas de seguimiento y verificación, luego de que las autoridades confirmaran que el joven se encontraba en la zona rural donde operaba esta estructura. Allí, los uniformados avanzaron de manera táctica hasta el punto de retención, donde lograron rescatarlo sin que se produjeran enfrentamientos.

(Vea también: Disidencias que habrían secuestrado a hijo de Giovanny Ayala serían de ‘Mordisco’)

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el hijo del cantante fue localizado en el suroccidente del país, en el municipio de La Sierra (Cauca), luego de una operación de la Policía Nacional y también con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Básicamente, en unas carpas ahí metidas en el monte. Unas carpas improvisadas, de alguna manera, a la intemperie. Pero sobre todo infrahumanas. Privarlos de la libertad y someterlos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por el secuestro, por liberarlos; a eso me refiero con infrahumano”, dijo el ministro a Blu Radio sobre las condiciones en las que fue encontrado Miguel Ayala.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.