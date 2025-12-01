La reciente celebración de la primera comunión de Matías, hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, se convirtió en un momento profundamente significativo no solo para la familia, sino también para quienes han seguido de cerca la historia de esta expareja.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Carolina Cruz explota contra quienes la critican por su apariencia física y así se defendió)

Aunque Carolina y Lincoln llevan varios años separados, su presencia conjunta en este evento reafirmó una vez más el compromiso que ambos mantienen con la crianza y el bienestar emocional de sus hijos, demostrando que la relación parental puede mantenerse fuerte y respetuosa pese a las diferencias que pusieron fin a su vida en pareja.

La presentadora de ‘Día a día’ compartió a través de sus redes sociales una serie de imágenes de la celebración de la primera comunión del hijo mayor de la pareja, Matías Palomeque. También estuvo su hermano menor Salvador y, por supuesto, su padre, Lincoln Palomeque.

Lee También

En la publicación, Carolina dejó un mensaje cargado de ternura, con el que quiso destacar la unión que permanece entre ellos cuando se trata de sus hijos.

“Aquí estamos y estaremos siempre para ti y tu hermano. Los amamos y ese amor supera cualquier cosa. Ahora las fotos que ellos quieren son con muecas jajaj”, escribió, dejando ver la complicidad que mantienen como familia y el ambiente relajado que rodeó la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝑪𝒓𝒖𝒛 ᴏsᴏʀɪᴏ~Presentadora (@carolinacruzosorio)

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que gran parte de la reunión se organizó según los deseos del propio Matías. Según relató la presentadora, quisieron darle la oportunidad de decidir cómo sería ese día tan significativo para él.

“Le preguntamos a Mati qué quería hacer el día de su primera comunión. Nos dijo: ‘papás, quiero algo muy sencillo: la familia, que papá me haga un asado, una torta con un ángel, un Cristo y que por dentro sea un arcoíris; flores, muchas flores en la mesa y de recuerdo una velita de la virgen’. Así se hizo”, expresó Carolina Cruz en la descripción de su publicación.

El encuentro tuvo entonces un aire íntimo, familiar y emotivo, marcado por la sencillez que pidió el niño y por el esfuerzo de sus padres para convertir esos deseos en realidad.

¿Cuándo se separaron Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque anunciaron su separación en 2022, luego de más de siete años de relación. Aunque ninguno profundizó mucho en las razones, ambos coincidieron en que la decisión se tomó pensando en lo mejor para sus hijos.

Desde entonces, han procurado mantener una relación cordial, asistiendo juntos a eventos importantes como cumpleaños, festividades escolares y momentos especiales como esta primera comunión.

En distintas entrevistas, tanto Carolina como Lincoln han hablado de la importancia de cuidar la salud emocional de Matías y Salvador. Han destacado que, pese a que la ruptura no fue un proceso fácil, están convencidos de que sus hijos merecen ver a sus padres unidos en los momentos más relevantes de sus vidas. Este tipo de gestos, como el que se vio durante la celebración religiosa, refuerzan ese mensaje de estabilidad y amor.

Carolina, quien actualmente vive una nueva etapa sentimental al lado del piloto Jamil Farah, ha dejado claro que sus hijos son su prioridad. Aunque ha compartido espacios de su nueva relación, siempre procura que Matías y Salvador tengan un entorno tranquilo, maduro y respetuoso. Su actitud frente a la crianza compartida ha sido frecuentemente destacada por sus seguidores, quienes ven en su forma de manejar la situación un ejemplo de madurez y equilibrio.

Por su parte, Lincoln también ha demostrado en sus redes y apariciones públicas que mantiene una relación cercana con sus hijos y que continúa siendo una figura fundamental en sus vidas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.