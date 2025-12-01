Karina García no escondió su emoción tras convertirse en la gran ganadora de la primera edición de ‘La mansión de Luinny‘. Minutos después de escuchar su nombre como la vencedora del ‘reality’, la creadora de contenido grabó un video utilizando un celular prestado por la producción y dejó ver, sin filtros, la alegría que la invadió en ese instante.

(Vea también: Yina Calderón y Karina García hicieron ‘show’ en República Dominicana y mencionaron a Altafulla)

Con una sonrisa imposible de disimular, la antioqueña envió un mensaje lleno de energía y gratitud a todos sus seguidores, quienes la acompañaron durante las intensas semanas que duró la competencia.

La reacción de Karina García tras su victoria en ‘La Mansión de Luinny’

Karina resaltó que llegar al primer lugar no fue tarea fácil. Durante la competencia enfrentó pruebas físicas, dinámicas sociales, tensos momentos de convivencia y situaciones que pusieron a prueba su paciencia, su temple y su capacidad de adaptarse. También mencionó que el respaldo de la audiencia fue fundamental para avanzar hasta la final, pues cada interacción y voto de apoyo la motivaron a mantenerse firme pese a los conflictos y presiones del juego.

La grabación, que rápidamente comenzó a circular en redes, mostró a una Karina desbordante de emoción, aún con la adrenalina del momento. Sosteniendo el teléfono en mano, afirmó que la experiencia dentro del programa había sido “increíble” y que cada día vivido en la mansión representó un reto que la impulsó a demostrar su carácter, estrategia y conexión con el público.

“Estoy demasiado feliz”, expresó entre risas, evidenciando que el triunfo significaba mucho más que un premio económico.

¿Cuánto ganó Karina García en ‘La mansión de Luinny?

Para Karina, el cariño del público ha sido un pilar fundamental en su carrera digital, y ganar este premio de 100 mil dólares ($ 374’475.874 pesos colombianos) representa un reconocimiento a su constancia en las plataformas.

La ‘influenciadora’ no solo se llevó el millonario premio de 100 mil dólares, sino también un nuevo impulso para su carrera en redes, donde su comunidad continúa creciendo y respaldando cada proyecto que emprende. Para muchos, su triunfo fue merecido y reflejo del apoyo masivo que recibió.

Sin pensarlo dos veces, Karina aprovechó su video para contar que no pensaba dejar la noche en calma. Con la emoción todavía fresca, anunció que extendería la celebración en uno de los bares más reconocidos de República Dominicana, país donde se grabó el reality. Su espontaneidad causó risas y una oleada de comentarios de seguidores que celebraron verla tan feliz.

“Hoy se celebra, sí o sí”, dijo la creadora de contenido, recalcando que después de semanas de encierro, tensiones y competencia, era momento de disfrutar, agradecer y compartir la victoria con quienes siempre han creído en ella. Su anuncio se volvió viral rápidamente, pues los usuarios celebraron su triunfo y destacaron su autenticidad al expresar cada emoción sin filtros.

Yina Calderón, segunda finalista

Por su parte, Yina Calderón también fue protagonista de la noche al ocupar el segundo lugar, llevándose un premio de 30 mil dólares ( $ 112’342.762 pesos colombianos). Su participación se destacó por su fuerte carácter, su constante presencia en las dinámicas del programa y su enorme arrastre en redes, que la convirtió en una de las figuras más comentadas del reality.

Con este desenlace, ‘La mansión de Luinny’ cerró su primera temporada con cifras millonarias, audiencias masivas y dos finalistas que mantienen al público pendiente de lo que será su próximo paso.

