Yina Calderón y Karina García volvieron a ser tendencia, esta vez por un tenso enfrentamiento que protagonizaron en ‘La mansión de Luinny’, el ‘reality show’ digital en el que ambas están participando en República Dominicana.

Aunque al principio intentaron mantener la cordialidad, una serie de juegos y dinámicas terminó destapando viejas rencillas entre las dos ‘influenciadoras’ colombianas.

Durante el pasado fin de semana, las participantes del programa vivieron momentos de alta tensión, especialmente cuando el creador de contenido dominicano Luinny Corporán visitó la casa.

En ese encuentro, Yina decidió hablar sobre la llegada de Karina y cómo había cambiado el ambiente desde su ingreso. Las palabras de Calderón no fueron bien recibidas, y lo que comenzó como una conversación terminó convirtiéndose en una fuerte discusión frente a todos los participantes.

@farandulatvecu Parecía que todo entre Karina y Yina finalmente se había calmado, pero no fue así. 😬 Un nuevo enfrentamiento estalló en la mansión de Luinny cuando Yina intentó aclarar una situación, pero a Karina no le gustó nada lo que escuchó. ♬ sonido original – Farándulatvecu

Este enfrentamiento fue el primero entre ambas desde que comenzaron su participación en el ‘reality’, pero no se detuvo ahí. La tensión siguió creciendo, incluso entre las demás concursantes, quienes aseguraron sentir una “energía negativa” proveniente de Karina García.

Algunas participantes mencionaron que la ‘influenciadora’ parecía estar utilizando estrategias o comportamientos similares a los que se vieron en ‘La casa de los famosos’, el programa que la hizo reconocida en Colombia.

Yina Calderón mencionó a Altafulla frente a Karina García

Las diferencias entre Yina y Karina quedaron aún más expuestas durante una de las dinámicas del ‘reality’, cuando las participantes debían actuar en un “juego de roles”.

La actividad consistía en que una debía interpretar a una amiga despechada y borracha, mientras la otra la consolaba. Lo que parecía un momento divertido terminó convirtiéndose en una oportunidad para lanzarse indirectas y sacar a relucir temas del pasado.

En medio del juego, Yina Calderón le preguntó a Karina cómo se llamaba la persona que ama. Karina respondió con tranquilidad: “Pedro”. Sin embargo, Calderón, en tono sarcástico, replicó con un nombre que causó revuelo entre los presentes y en redes sociales: “Altafulla”. De inmediato, agregó: “Ay, no, publicidad gratis”, comentario que desató las risas nerviosas de algunos y la incomodidad de otros.

A Yina y a Karina les tocó hacer la dramatización juntas y Yina aprovechó para nombrarle a Altafulla. Karina quedó paralizada por un momento. Te pasaste Yina y lo sabes 😂 😂 😂 #LaMansionDeLuinny#Yinacalderon #karinagarciaoficiall#NoTeInforma pic.twitter.com/VkK0dW71sw — Mariana Pineda (@sombraenlaluna) November 6, 2025

El comentario de Yina fue interpretado por muchos como una provocación directa hacia Karina García, recordando su relación pasada con el cantante Andrés Altafulla, ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ 2, con quien había tenido una historia mediática.

La mención no pasó desapercibida en redes sociales, donde los seguidores del ‘reality’ se dividieron entre quienes consideraron que Yina “se había pasado” y quienes apoyaron su espontaneidad.

“Eso fue una venganza disfrazada de chiste”, comentó un usuario en redes sociales. Otros, en cambio, salieron en defensa de Karina y criticaron a Calderón por no soltar un tema que, según ellos, ya debería estar superado. “Yina siempre busca cómo provocar a Karina”, escribió una internauta.

A pesar de la incomodidad del momento, las dos ‘influenciadoras’ continuaron participando en las actividades del ‘reality’, aunque el ambiente quedó visiblemente tenso.

Por ahora, tanto Yina Calderón como Karina García continúan dentro de ‘La mansión de Luinny’, pero su reciente ‘show’ ha causado todo tipo de reacciones entre los espectadores, quienes esperan ver si finalmente lograrán dejar atrás las tensiones o si los conflictos seguirán marcando su paso por el ‘reality’.

