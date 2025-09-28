La actriz, escritora y presentadora Carolina Cuervo sorprendió al público al hablar por primera vez sobre el final de su relación con el actor y dramaturgo Fabio Rubiano, con quien estuvo unida durante más de una década. En conversación con Laura Acuña en su programa ‘La sala de Laura Acuña‘, la bogotana se refirió a ese capítulo de su vida que, hasta ahora, había mantenido en privado.

Cuervo recordó que su vínculo con Rubiano fue significativo no solo en lo sentimental, sino también en lo personal, pues compartieron 12 años de relación estable, dentro de una historia bonita. Aunque había una diferencia de edad considerable entre ellos —Fabio es 17 años mayor—, Carolina aseguró que eso nunca fue un impedimento para vivir una relación sólida.

Uno de los aspectos más llamativos que compartió durante la entrevista fue la discreción con la que ambos llevaron su romance. “Fue mi relación con una figura pública, y lo curioso es que mucha gente nos decía: ‘No sabía que ustedes eran pareja’. Nosotros no éramos íntimos de las redes sociales, no existía Instagram, y tampoco salíamos a hablar de nuestra relación. Siempre lo mantuvimos muy alejado de eso”, explicó a Laura Acuña.

Carolina enfatizó que esa decisión fue clave para la estabilidad de su relación en ese entonces. “Creo que eso fue importante, porque a mí no me gusta tratar de exponer mi vida personal, y pues es personal y ahí quiero que se quede”, puntualizó, dejando claro que, pese a los años compartidos, optaron por proteger su intimidad.

¿Quién es la pareja de Carolina Cuervo actualmente?

Luego del fin de su relación con Fabio Rubiano, Carolina encontró nuevamente el amor. En 2015 contrajo matrimonio con Javier Delgado, un hombre apasionado por la industria audiovisual. Aunque no es una cara conocida públicamente, su trayectoria ha dejado huella en el cine colombiano.

Delgado es cofundador y productor de Boonet, una plataforma de streaming que busca democratizar el acceso a contenido audiovisual nacional e iberoamericano de alta calidad.

La historia de amor entre Cuervo y Delgado comenzó de manera fortuita. Según relató la actriz, se conocieron durante el Carnaval de Negros y Blancos, gracias a un amigo en común que insistía en presentarlos. “Nos vimos por primera vez allí, y luego coincidimos en varias ocasiones. Terminamos recorriendo juntos el sur del país”, recordó con una sonrisa.

La conexión fue inmediata y, al poco tiempo, formalizaron su relación. Un año después de casarse, dieron la bienvenida a su hija, Inka Delgado Cuervo, quien actualmente tiene 9 años y se ha convertido en el centro de sus vidas.

Al igual que con su relación pasada, Carolina Cuervo ha preferido mantener su matrimonio y su rol de madre en un ámbito más íntimo. Aunque en redes sociales comparte momentos de su carrera y proyectos artísticos, evita exponer en exceso a su familia. Para ella, ese límite ha sido fundamental para mantener un balance entre su vida profesional y personal.

La actriz, reconocida por su versatilidad en el teatro, la televisión y la literatura, hoy disfruta de una etapa más madura, marcada por la plenitud de su vida familiar y por proyectos artísticos que siguen consolidando su carrera.

