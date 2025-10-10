El mundo de las artes escénicas en Colombia está de luto por el fallecimiento de Carlos Barbosa Romero, a sus 81 años, quien partió de este mundo en las últimas horas, según confirmó el programa ‘La red’, de Caracol Televisión.

Su esposa, la actriz Miriam Bohórquez, le contó al mencionado espacio que la causa del deceso fue un cáncer conocido como mieloma múltiple, una enfermedad que afecta las células plasmáticas y que, luego de una larga lucha, terminó apagando la vida del actor.

Barbosa Romero se destacó por una carrera amplia y versátil que abarcó teatro, cine y televisión. En la pantalla chica, participó en producciones históricas como ‘El divino’, ‘Vuelo secreto’, ‘Bermúdez’, entre otras.

En el escenario, fue referente para generaciones de actores por su compromiso con el oficio y por su vocación docente.

Cómo fue la carrera de Carlos Barbosa Romero

Pese a estar ampliamente identificado con la actuación, Carlos Barbosa Romero fue inicialmente formado en una profesión distinta: se graduó como arquitecto en la Universidad del Valle. Pero el teatro lo atrapó, y pronto dedicó su vida a las tablas y a asumir personajes que dejaron huella.

En su biografía se recuerda con cariño su papel en ‘El divino’, donde interpretó a Eurípides, un peluquero con tintes dramáticos; y su participación en ‘Vuelo secreto’ como Ernesto, que lo consolidó como un actor versátil.

Además de su trabajo actoral, Barbosa tuvo un rol activo en la formación de nuevos talentos. Fue profesor, mentor y guía para muchos jóvenes que soñaban con pisar escenarios o entrar al mundo de la televisión.

Su partida ha generado muestras de condolencia de colegas, admiradores y seguidores. Muchos han destacado no solo su calidad como intérprete, sino su calidez personal, esa forma de acompañar con palabra justa a quienes iniciaban su camino en la actuación.

El sector cultural, la industria de la televisión y el público en general lamentan la pérdida de un artista completo, de esos que acompañan el crecimiento de la cultura nacional con entrega y pasión.

Aunque su lucha contra el cáncer fue privada, hasta su final mostró el rostro valiente de alguien que no permitió que el dolor apagase su vocación. Hoy, su voz, sus personajes y su ejemplo quedan para siempre.

