El reconocido actor Carlos Barbosa Romero falleció a los 81 años, dejando un legado en el teatro, el cine y la televisión colombiana. Su talento y carisma marcaron generaciones de espectadores que lo recuerdan por sus inolvidables interpretaciones en producciones emblemáticas de Caracol Televisión, como ‘El Divino’,’ Vuelo secreto’, ‘La Saga: negocio de familia’, ‘Bermúdez’ y ‘El Clon’, donde dio vida al entrañable Tío Abdul, uno de los personajes más recordados de la televisión nacional.

Graduado en Arquitectura por la Universidad del Valle, Barbosa decidió seguir el llamado del arte y dedicar su vida al escenario, convirtiéndose en una figura respetada tanto por su versatilidad como por su compromiso con la formación de nuevas generaciones de actores. Su entrega al teatro y su pasión por la enseñanza lo convirtieron en un referente dentro del gremio artístico colombiano.

Según confirmó su esposa, la también actriz Miriam Bohórquez, el actor padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas y que finalmente causó su fallecimiento. La noticia conmocionó a colegas, amigos y admiradores, quienes a través de redes sociales expresaron su tristeza y gratitud por la huella que dejó en la cultura del país.

Su última publicación en redes sociales refleja la alegría y gratitud que lo caracterizaron hasta el final. En un video hecho por su hija para celebrar su cumpleaños, se le ve sonriente, rodeado de su familia. En la descripción, escribió:

“Hoy es mi cumpleaños y quiero agradecerte hijita @bellabarbosaofficial, ella me hizo este video. Gracias también a mi hijo @carlosbarbosa5052, gracias a todos los que me han llamado a saludarme, gracias por todos los mensajes que me han dejado, gracias por el cariño que me tienen. Saludos para todos. Gracias mi querida @myriampatriciaactriz por siempre estar ahí acompañándome.”

Con esas palabras, Barbosa dejó un último mensaje de amor, gratitud y humanidad, el mismo espíritu que marcó su carrera artística.

Hoy, la industria del entretenimiento despide a uno de sus intérpretes más queridos y versátiles, un hombre que vivió para el arte y para su familia. Su voz, su presencia y su pasión seguirán vivas en cada obra, en cada escena y en la memoria de quienes crecieron viéndolo.

Carlos Barbosa Romero deja tras de sí una vida dedicada al arte, una familia unida y un público que jamás lo olvidará.

