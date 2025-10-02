En las últimas horas, el programa ‘Mañana Express‘ sorprendió a los seguidores de la farándula nacional al revelar que el cantante urbano Beéle, uno de los artistas más escuchados de la nueva generación en Colombia, estaría estrenando romance con una reconocida actriz barranquillera.

¿Quién es la nueva novia de Beéle?

La noticia no tardó en volverse tendencia, ya que se trata nada más y nada menos que de la actriz Kimberly Reyes, recordada por sus papeles en producciones como ‘Diomedes, el cacique de La Junta’, ‘Casa de reinas’, entre otras.

De acuerdo con lo informado por el espacio televisivo, Beéle y Kimberly habrían comenzado a salir hace aproximadamente tres meses, tiempo suficiente para que la pareja se dejara ver en público en diferentes ocasiones.

Aunque ambos han tratado de ser muy discretos, varios detalles han confirmado que la relación va en serio y que se encuentran en la etapa más romántica de su historia.

Uno de los episodios que desató las especulaciones ocurrió cuando empezaron a circular en redes sociales algunas imágenes de los dos ingresando a un hotel y posteriormente saliendo juntos. Al parecer, intentaron ocultar el momento, pero los fanáticos no tardaron en reconocerlos.

Poco después, nuevas fotografías aparecieron en medio de la celebración del cumpleaños de Beéle, donde Kimberly también estuvo presente compartiendo con la familia del artista, lo que reforzó la idea de que la relación ya es oficial.

El programa ‘Mañana Express’ aseguró que los cantos de amor del intérprete de ‘Loco’ y ‘Mi debilidad’ tendrían ahora una nueva musa: la actriz costeña que, a lo largo de los años, se ha consolidado como una de las mujeres más bellas y admiradas de la televisión colombiana. La química entre ambos parece evidente, pues testigos han afirmado que se muestran cariñosos y cómplices en cada encuentro.

Aunque ni Beéle ni Kimberly han hecho una declaración formal sobre su romance, el silencio se interpreta como una manera de proteger su intimidad mientras disfrutan de esta nueva etapa. Sin embargo, los videos y fotografías que han circulado en redes son pruebas suficientes para confirmar que la relación ya no es un simple rumor.

El idilio entre el cantante y la actriz barranquillera se suma a la lista de romances que llaman la atención del público, no solo por la popularidad de los protagonistas, sino también por el contraste entre sus trayectorias: mientras él sigue escalando en la industria musical urbana con colaboraciones como Shakira, ella se mantiene vigente en el mundo actoral y como referente de moda y estilo.

¿Quién es Beéle y de dónde es?

Beéle es un cantante y compositor colombiano que en poco tiempo se ha convertido en una de las grandes promesas de la música urbana y tropical. Su nombre real es Brandon de Jesús López Orozco y nació en Barranquilla, ciudad donde comenzó a dar sus primeros pasos en la música.

Con un estilo fresco que mezcla reguetón, dancehall y ritmos caribeños, logró reconocimiento internacional gracias a éxitos como ‘Loco’, ‘Morena’, ‘Inolvidable’, entre otros. Sus canciones han alcanzado millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que lo posiciona como uno de los artistas jóvenes más escuchados en Latinoamérica.

Hoy, Beéle no solo llama la atención por su talento, sino también por su vida personal, en especial por el romance confirmado con la actriz barranquillera Kimberly Reyes.

