Kimberly Reyes sigue siendo una de las actrices más respetadas y queridas en Colombia, sobre todo por la cercanía que mantiene con sus seguidores a través de las redes sociales.

Sin embargo, duró un tiempo sin aparecer por ningún lado. No estaba en producciones de televisión y su actividad en Instagram había bajado notoriamente.

Durante ese tiempo tuvo que atravesar uno de los momentos más complicados de su vida, pues empezó a presentar síntomas de depresión a causa de tantos comentarios negativos que recibía por su físico, especialmente por su cara.

Según contó, toda la vida tuvo complejo por sus cachetes, por lo que se sometió a un procedimiento llamado bichectomía, que, además de arreglar esa parte de su cara, le hizo dar un efecto realce a sus pómulos.

Sus seguidores no estuvieron de acuerdo con el resultado y ella entró en depresión. La situación la obligó a alejarse de la televisión y entrar en un modo de recuperación.

En una entrevista para ‘Bravíssimo’, la actriz contó que lo único que la ayudó fue el apoyo constante de su familia y de sus amigas, quienes estuvieron al lado de ella.

“Fueron mi refugio más grande en ese momento. Está bien, los medios de comunicación, tener exposición es muy lindo, pero fue algo a lo que la vida me llevó, no fue algo que yo buscara, fue algo que Dios me puso y se lo agradeceré enormemente. Yo estaba viviendo una situación personal y de una u otra manera insidia mucho en mi forma de pensar sobre mí misma la valoración de otra persona”, afirmó la actriz.

“Luego te enfrentas a que todo el mundo te señala y ellos no entienden qué sucede atrás. Es muy fácil exponerte y sonreír, pero no saben las avalanchas que uno pasa detrás. Yo me aferré a mi familia y mis amigos, además del crecimiento personal. Encontrar la luz en mí porque ya no la sentía, había llegado a un punto muy oscuro de mi vida”, terminó de explicar Reyes.

