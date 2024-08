Kimberly Reyes enamoró a más de uno con su talento para la actuación, además de su belleza física. Sin embargo, luego de su papel de ‘la Diabla’ en la serie ‘En el final del paraíso’, de Telemundo, no se le volvió a ver.

Muchos creyeron que le había pasado algo y hasta se preocuparon por su salud, pero se dieron cuenta de que a través de las redes sociales Reyes sí publicaba constantemente, pero no mencionaba nada acerca de nuevas producciones.

Ahora, luego de más de cuatro años, la actriz apareció en un evento bastante cambiada y con algunos retoques en su rostro que no pasaron desapercibidos para los televidentes.

Allí contestó qué fue lo que realmente la obligó a salirse de la actuación por este tiempo.

“Decidí no hacer ‘casting’, he estado enfocándome como en proyectos personales. Quería darme un respiro y separarme un poco de la televisión. Estaba pasando por un momento en que no me sentía con ganas de estar en ese gremio“, afirmó la actriz.

Contó que volvió al ruedo, pero de una manera diferente. Confesó que durante este tiempo logró sanar muchas cosas, luego de la separación que atravesó en 2022.

“Uno tiene que fortalecer muchas cosas: el amor propio, por ejemplo, y no permitir que una persona sea capaz de poner expectativas sobre lo que realmente tú quieres ser”, terminó de decir la actriz.

