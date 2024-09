Por: LA CHISMOSA

Kimberly Reyes es una de las actrices más recordadas y mencionadas por los televidentes colombianos. Justamente, varios preguntaron por qué había desaparecido de la pantalla chica estando en la cumbre de su carrera. Además de dedicarse a diferentes proyectos y alejarse del gremio por decisión propia, la famosa también tuvo otras razones de peso que la llevaron a distanciarse de la TV y las redes sociales.

La actriz recientemente abrió su corazón en una conversación con Tatiana Franko en su podcast, ‘Vos podés. Allí, reveló que las críticas que surgieron luego de realizarse una bichectomía la llevaron a sentirse insegura de sí misma e incluso, la condujeron a la depresión.

De acuerdo con Kimberly, los comentarios de varias personas respecto a cómo debía verse frente a las cámaras hicieron que tomara la decisión de pasar por el quirófano con el objetivo de que su rostro se viera más delgado.

“En mi caso (que siempre he sido cachetona), al generar una sensación de un rostro más delgado en la parte inferior, me acentuó muchísimo más el tercio superior. Fue entonces cuando las personas comenzaron a atacarme en redes sociales. La gente me decía que me veía inflada en cámara”.

Matoneo desató depresión en Kimberly Reyes

La famosa, a quien se le relacionó hace un tiempo con James Rodríguez, confesó que desde pequeña ha sufrido de depresión y el matoneo la llevó a una recaída. Kimberly empezó a retraerse, alejarse de todo e incluso, tuvo pensamientos oscuros respecto a su vida. “Me empecé a apagar. Ya no podía más con los insultos de las personas. Yo tapé los espejos de mi casa porque no me quería ver”.

Poco a poco la actriz ha recuperado el amor propio y su seguridad. Además, aseguró que su objetivo al contar su historia es que las mujeres se den cuenta que no deben cumplir con los estándares y que, si piensan en hacerse un procedimiento estético, que sea porque lo desean y no por complacer a otros. “Que sea una decisión tuya. No permitas que nadie forme unas expectativas de cómo debes ser”.

