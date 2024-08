En un reciente anuncio a través de sus redes sociales, la actriz Luly Bossa, que ha alcanzado los 60 años, reveló que se sometió a un retoque estético con el objetivo de sentirse mejor consigo misma y mejorar su apariencia. La intérprete mostró algunos morados en su cuerpo, derivados del procedimiento y explicó que los resultados finales se esperan en seis meses.

“Sí, me veo más delgada y para eso hay que tener una buena alimentación, no solo con proteínas, sino también con harinitas buenas, no procesadas”, comentó la Bossa. El procedimiento incluyó la eliminación de grasa en varias áreas de su cuerpo, como los brazos, las caderas y las piernas, además de una cirugía de levantamiento de pechos para lograr una apariencia más firme.