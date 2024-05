Luly Bossa está atravesando por el momento más complicado de su vida. Desde hace muchos años comenzó a lidiar con la enfermedad de su hijo Ángelo, a quien diagnosticaron con distrofia muscular de Duchenne.

A pesar de todos los tratamientos y cuidados que la actriz tuvo con su hijo, parece que desde hace varios meses, antes de su fallecimiento, Ángelo había decidido dejar de luchar, ya que estaba cansado de su situación, según contó Bossa en un video que publicó en sus redes sociales.

Luly Bossa tiene un perro llamado Copito que le está ayudando con el duelo de Ángelo

Finalmente, luego de que se atragantara comiendo, el joven de 22 años falleció. Bossa ha tenido que enfrentar la realidad y lidiar con la pérdida de su consentido, como lo llamaba, pero ahora tiene al lado otro ‘hijo’ que está llenando el vacío que Ángelo le dejó en el corazón:

“Este perrito es una cosa maravillosa. Me encanta porque necesitaba abrazar. Copito se duerme por mi cabeza. Obviamente, llenan una especie de vacío, no es lo mismo que estar con Ángelo, pero es algo calmante, te calma la soledad y la ansiedad. Ese amor es tan incondicional que yo creo que nosotros no lo valoramos lo suficiente”.

Algunos usuarios de Internet comentaron dicha publicación y están felices de que haya podido encontrar algo de tranquilidad en este animal:

“Mejor no se pudo haber dicho”, “las mascotas, un amor incondicional”, “amor total”, “qué hermosa compañía, son todo un amor. Ayudan mucho para el duelo”.

Seguidores le han aconsejado salir de la casa para evitar pensar de más y parece que Bossa está acatando los consejos, pues se le ha visto muy activa en sus redes sociales.

