Luly Bossa está atravesando el momento más difícil, pues su hijo menor falleció hace poco y está tratando de adaptarse a esta nueva realidad en la que Ángelo no será la prioridad de sus días.

El joven de 22 años se atragantó, entró en paro respiratorio y a pesar de que fue llevado al hospital, no logró sobrevivir. La vida le cambió en el momento en el que su hijo se fue y después de dos meses, la actriz colombiana posó para 15 Minutos, en donde habló de su presente.

En dicha entrevista contó el detalle que le dejó Ángelo antes de fallecer:

“El último regalo que me dio fue una carta con motivo del mes de la mujer, duró como 2 semanas haciéndola, me la entregó un día antes de morir. Allí me decía que yo siempre sería su mujer favorita y me agradecía por haberle dado la vida y porque luché para sacarlo adelante”.

Según contó, ella quería hacer un video en sus redes sociales con Ángelo, mostrando el regalo que le dio su hijo, pero no pudo. Sin embargo, la tiene como uno de sus más grandes tesoros:

“Me pareció tan divina que la mandé a escanear, la enmarqué y le puse un vidrio antirreflejo para que no se pierda”.

Muchos fanáticos de la actriz le han enviado buenas vibras y mensajes de apoyo para que siga fortaleciéndose y siga con su vida, teniendo claro que todo lo dio por su hijo.

