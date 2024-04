La actriz Luly Bossa recordó a su hijo Ángelo Bossa con un emotivo video que publicó la intérprete en sus cuenta de Instagram.

Ángelo Bossa murió el pasado 9 de marzo por causa de complicaciones de salud derivadas de una enfermedad diagnosticada desde niño llamada distrofia muscular de Duchenne.

Bossa le pidió a varios de sus seguidores, amigos y famosos que le ayudaran con las obras fúnebres de su hijo menor, de quien recibió su generosidad.

Por su parte, la actriz ha vivido en luto en estas últimas semanas, quien ha posteado algunos recuerdos de su hijo y mensajes dedicados a su memoria.

La actriz, publicó un video en el que se muestra bailando con su hijo menor, un video que fue grabado hace un par de meses atrás a su muerte, por el cual ella le pide perdón.

“No me quiero olvidar de tu risa, de tu cara, tus ojos, tus manos, no quiero que te me pierdas en la espesura del tiempo. Estás vivo en mí hijito de mi alma. Te he pedido perdón por lo que sea que me haya faltado o por lo que te haya hecho sentir mal sin darme cuenta. Siempre serás mi amor, el amor más bonito y puro que jamás pude conocer y a Dios agradezco por cada instante que estuve contigo. #angeloporsiempre”, escribió la actriz junto al emotivo video.

Algunos seguidores le expresaron mensajes de apoyo a la actriz por esta situación tan complicada que está viviendo:

“Fuerza guerrera que ese angelito esta siempre contigo”, “muero de amor. Qué linda eres ese amor de madre infinito”, “no pidas disculpas perdón no te falto hacer nada ,no hay nada q no hayas hecho por él”, “que mujer tan valiente, gracias por ayudarnos siempre a ser nuestras mejores versiones”.

¿Cuántos hijos tuvo Luly Bossa?

La actriz tuvo dos hijos; Lucciani Bossa y Ángelo Bossa que falleció el marzo de 2024 a sus 22 años.

