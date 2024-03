La actriz está pasando las peores noches al tener que enfrentar la pérdida de su hijo menor, Ángelo. El joven de 22 años tenía distrofia muscular de Duchenne y desde hace tiempo, según dijo Bossa, él venía manifestando que estaba cansado y no podía más.

Fue en la mañana, cuando la enfermera de Ángelo se paró a alistarse para su día de trabajo y él dijo: “Ya vengo”, para luego broncoaspirar y entrar en crisis.

Luly ha dicho que no quiere olvidar la voz de su hijo y tampoco quiere que sus seguidores lo hagan. De hecho, seguirá con el emprendimiento que Ángelo tenía en mente antes de fallecer.

“Hoy hace dos semanas se fue el mono. No quiero olvidar su voz, su risa, su llanto. Doy gracias a cada uno de ustedes que ha tenido la empatía para acercarse a consolar el dolor que no tiene nombre. Porque no existe palabra para esto. Somos huérfanos, hay viudos y viudas, pero no hay palabras para calificar este vacío“, afirmó Bossa.

En el video, aparece Ángelo, mucho menor, diciendo que no podía decir que estaba feliz: “Estando aquí, nunca voy a descansar. Qué aburrición. No puedo decir que estoy feliz, esto no es felicidad”.

Colegas de Bossa comentaron y enviaron fuerza para este momento: “Dios santo, él sabía que no era feliz estando en esa situación”, “un abrazo enorme, Luly. Mucha fortaleza”, “solo ver estos recuerdos nos recuerda lo que significa ser mamá”, “Tienes un angelito que te va a acompañar toda tu vida”, fueron algunos comentarios en el ‘post’.