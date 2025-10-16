El periodista Rafael Poveda tuvo la oportunidad de entrevistar en su programa ‘Más allá del silencio’ a la abogada penalista barranquillera Wendy Herrera, reconocida por su carácter firme y su amplia trayectoria en la defensa de casos complejos en el país.

Durante la conversación, Herrera abordó la controversia que involucra a Betsy Liliana, Lilianita Díaz y Dayana Jaimes, un enfrentamiento que se ha hecho público a través de redes sociales y que ha generado una ola de comentarios tras la filtración de varios audios.

En uno de esos audios, Wendy fue mencionada como parte de un grupo de abogados que respaldan a Betsy, lo que despertó todo tipo de reacciones.

“Ahora quieren amedrentar a Lilianita con mis audios, pero yo siempre he dicho: haz lo que se te dé la gana. Aquí tenemos un ‘pool’ de abogados, y la principal es Wendy Herrera, a quien le tienen miedo porque la conocen, saben quién es y de lo que es capaz de hacer”, expresó la expareja de Diomedes Díaz.

Según explicó, su nombre se vio envuelto en esta situación debido a su cercanía profesional con Betsy, quien actualmente reside en Estados Unidos y ha manifestado que sus acciones recientes fueron motivadas por la defensa de su familia.

Wendy relató que Betsy Liliana reconoció haber actuado impulsada por el amor a sus hijos, asegurando que cuando alguien se mete con ellos, reacciona de manera emocional.

“A ella hay que saberle llegar, hablarle con calma y entender de dónde viene su fuerza. Es una mujer con carácter, pero también con corazón”, comentó Herrera, al referirse a la personalidad de Betsy, quien ha ganado gran visibilidad en redes sociales, acumulando más de 27.000 seguidores en un solo día y cerca de 40.000 en TikTok.

Durante la entrevista, la abogada barranquillera aclaró también que cuenta con un sólido equipo jurídico en Barranquilla y Cartagena, y que pronto ampliará su presencia a Bogotá, pues la creciente demanda de casos ha hecho necesario fortalecer su red de apoyo legal. “Esto se me salió de las manos, necesito abogados en todo el país”, confesó entre risas, al reconocer el volumen de trabajo que ha asumido en los últimos meses.

Razones por las que Dayana Jaimes le tiene miedo a Wendy Herrera

Sobre la frase en la que Betsy aseguraba que Wendy le infunde temor a Dayana Jaimes, la abogada explicó que ese respeto se debe a su trayectoria y a los resultados obtenidos en su carrera. “Tal vez me teme por mi conocimiento jurídico, por mis resultados. Desde 2023 he logrado la libertad de más de dos mil personas en Colombia. No hablo paja, yo defiendo la justicia y la libertad con hechos”, afirmó con contundencia.

En la charla con Poveda, Wendy también reveló que actualmente está escribiendo un libro autobiográfico que espera lanzar próximamente al mercado. El texto llevará por título ‘Los secretos de la doctora Betsy Liliana’ y busca ser una inspiración para las mujeres que enfrentan situaciones difíciles.

“Ese libro es un ejemplo para muchas mujeres que han tenido que salir adelante solas. Betsy ha sacado a sus hijos con esfuerzo, sin depender de nadie. Es trabajadora, valiente y tiene un corazón enorme. A veces la propia familia es la que más te tira piedras, pero ella no se rinde”, destacó.

Finalmente, al ser consultada sobre la llamada “batalla” entre Betsy y Lilianita, Wendy Herrera fue enfática en que se mantiene al margen del conflicto. “Como abogada defensora, estoy supeditada al decoro y a la defensa técnica. No tomo partido, me limito a hacer mi trabajo con ética y profesionalismo”, subrayó.

