En la noche del lunes, Karina sorprendió a todos sus seguidores al anunciar el fin de su relación con Altafulla. La relación solo les duró 3 meses desde que salieron de ‘La casa de los famosos’, pero hay muchas dudas sobre las circunstancias en las que decidieron poner fin a su amorío.

Según dijo la modelo, ellos actualmente mantienen “contacto cero”, pero es muy extraño que este mismo lunes, pero en la mañana, Altafulla hablaba de su relación con Karina como si aún existiera.

En una entrevista en Los 40, el cantante de música urbana dijo que no le cansaba que le preguntaran por Karina y complementó: “Yo a Karina la amo. Amo a sus hijos y quiero que cada día esté más arriba y que cada día sea la mujer más la mondá de Colombia”.

Lee También

Como se supera esto? Como va responder así de lindo😭😭 pic.twitter.com/TcsFyIOycP — Elle🌸🔇/ SWAG II (@whoxEl) September 29, 2025

De hecho, Altafulla dijo que esperaba acompañarla al evento de boxeo del próximo 18 de octubre, en el coliseo MedPlus, en el que Karina participará y se enfrentará con una ‘influencer’ mexicana.

Las palabras de Altafulla provocan mucha extrañeza porque él hablaba de ella como si aún estuvieran juntos, por eso el comunicado de Karina en la noche del lunes fue muy sorpresivo para todos.

El cantante no ha dicho nada sobre el final de su relación, pero en sus redes sociales aún conserva algunas imágenes con la modelo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.