El ‘influencer’ colombiano Mauricio Gómez, conocido popularmente como ‘la Liendra’, contó que rechazó una oferta millonaria de cerca de mil millones de pesos para participar en una campaña política.

“No voy a ser grosero, pero ya tenía que salir a decir este comunicado, lo siento, pero entiendan, por favor, que este pechito, ‘la Liendra’, no hace parte de ninguna campaña política”, indicó el creador de contenido.

De esta manera, reafirmó su decisión de mantenerse al margen de la política, a pesar de las tentadoras propuestas económicas que le hacen llegar. Su declaración pone sobre la mesa una nueva estrategia en el campo político.

El ‘influencer’, que hizo parte de la segunda temporada de ‘La casa de las famosos’ también manifestó su indignación por la desigualdad económica en Colombia y la falta de inversión en áreas esenciales como la salud, la educación y la infraestructura.

“Cómo puede haber plata para pagarle a un pelado como yo mil millones de pesos y la salud mal, las calles mal, la educación, o sea, plata sí hay, pero para ciertas cosas”, afirmó.

‘La Liendra’ amenazó con exponer a los políticos que le ofrecen plata por apoyarlos

Además, advirtió que si vuelve a recibir una propuesta similar, denunciará públicamente a quienes intenten comprar su apoyo, aunque prefirió no mencionar nombres ni partidos políticos relacionados con las ofertas previas.

“Si me llega otra oferta más, voy a exponer a las personas y a los políticos. Por favor, no me busquen, no me interesa, como ciudadano voy a votar por quien yo desee, pero no me voy a meter en política”, añadió.

Muchos consideran que la postura de ‘la Liendra’ refleja un rechazo ético al oportunismo político y una crítica a la desigual distribución de los recursos públicos, mientras otros destacan su coherencia al mantenerse fiel a su audiencia y valores personales.

