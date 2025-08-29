Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, es uno de los ‘influencers’ colombianos más reconocidos de los últimos años. Su historia en el mundo digital comenzó en 2017, cuando, desde su natal La Tebaida, Quindío, empezó a publicar videos cortos cargados de humor y un estilo directo que rápidamente conectó con el público joven.

Su autenticidad lo llevó a convertirse en tendencia en varias ocasiones y a consolidar una sólida comunidad en redes sociales.

¿Qué le pasó realmente a ‘La Liendra’?

El propio ‘influencer’ decidió aclarar la situación en un video posterior, donde relató la verdadera razón de su apariencia: había decidido aventurarse a escalar el Nevado del Tolima, una de las cumbres más desafiantes del Parque Nacional Natural Los Nevados en Colombia.

Según contó, la experiencia le dejó tanto enseñanzas positivas como consecuencias físicas difíciles de sobrellevar. “Me fue bien y me fue mal”, explicó. En lo positivo, logró cumplir el objetivo de alcanzar la cima, conocer la nieve por primera vez y documentar toda la travesía para sus seguidores, con la intención de inspirar a otros a retarse y vivir experiencias diferentes.

Sin embargo, también vivió momentos de gran riesgo. En medio de la travesía sufrió caídas fuertes que afectaron su rostro, estuvo cerca de perder parte de sus orejas y presentó heridas en los labios y en sus dedos por las bajas temperaturas. Incluso relató que tuvo que lidiar con principios de hipotermia y ceguera de nieve, una afección temporal causada por la exposición prolongada a la intensa luz solar reflejada en la nieve, que hoy lo mantiene en reposo.

¿Por qué es famosa ‘La liendra’?

En 2024, Gómez dio un paso más en su carrera mediática al participar en el reality ‘La casa de los famosos Colombia’, donde mostró otra faceta de su personalidad. Tras salir del programa, sorprendió a sus seguidores con una pausa inesperada en su actividad digital: cerró por varios días su cuenta de Instagram y, en paralelo, comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura con su pareja, la creadora de contenido Dani Duke.

No obstante, recientemente decidió reaparecer en sus redes sociales, aunque no de la manera que muchos esperaban. En un video publicado en su cuenta principal de Instagram, se mostró con golpes visibles en su rostro, el labio partido, un ojo hinchado y vendajes en sus orejas, lo que desató de inmediato toda clase de especulaciones.

Algunos pensaron que se trataba de una cirugía estética, mientras que otros creyeron que había sufrido algún tipo de accidente en su vida cotidiana.

El desafío de subir el Nevado del Tolima

El Nevado del Tolima se eleva a unos 5.220 metros sobre el nivel del mar y es considerado uno de los destinos más atractivos y peligrosos para los amantes del montañismo en Colombia. Alcanzar su cima no es una tarea sencilla: requiere de una exigente caminata de varios días, aclimatación previa para evitar el mal de altura, y la resistencia suficiente para soportar temperaturas extremas y cambios bruscos de clima.

Especialistas en deportes de alta montaña han insistido en que estas expediciones deben hacerse con preparación adecuada, equipamiento técnico y acompañamiento de guías expertos, ya que la falta de precauciones puede resultar fatal.

De hecho, en enero de este mismo año se conoció el trágico caso del joven montañista Kevin Bocanegra, quien falleció en medio de una excursión en el Nevado del Tolima. El joven había manifestado sentirse mal de salud durante el ascenso, pero, según versiones de allegados, no recibió la atención necesaria. El hecho generó críticas hacia la presunta negligencia del guía que los acompañaba.

En el caso de ‘La Liendra’, aunque los golpes y las secuelas físicas son evidentes, el ‘influencer’ aseguró sentirse orgulloso de haber alcanzado la cima. Su testimonio refleja la dualidad de este tipo de experiencias: por un lado, la satisfacción de conquistar una de las montañas más imponentes del país; por el otro, el peligro latente que puede poner en juego la salud e incluso la vida.

Hoy, mientras se recupera de sus lesiones, Mauricio Gómez dejó un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de arriesgarse, pero también de ser conscientes de los límites y la preparación que demandan aventuras de esta magnitud.

