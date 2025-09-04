El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años “rodeado por sus seres queridos”, informó la empresa este jueves. “Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, señaló en un comunicado.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, Armani inicialmente estudió medicina, pero dejó la carrera para trabajar en una tienda por departamentos en Milán. Durante varios años, se desempeñó como diseñador para diferentes casas de moda, perfeccionando su oficio y desarrollando una visión única.

En 1975, fundó su propia compañía, Giorgio Armani S.p.A., junto a su socio Sergio Galeotti. Desde el principio, su estilo se destacó por romper con la rigidez de la moda formal. Armani popularizó un tipo de sastrería desestructurada y fluida, especialmente en los trajes masculinos. Aligeró los forros, eliminó las hombreras y utilizó telas más suaves, creando prendas que eran elegantes y, a la vez, increíblemente cómodas.

Armani también se convirtió en el diseñador de cabecera de Hollywood. El traje de Richard Gere en la película “American Gigolo” (1980), que marcó el inicio de una nueva era de vestuario cinematográfico, lo catapultó a la fama internacional. Desde entonces, ha vestido a innumerables celebridades para la alfombra roja, consolidando su estatus como un ícono de la alta costura.

Con el tiempo, la marca Armani se diversificó, abarcando mucho más que la alta costura. Creó diferentes líneas para llegar a un público más amplio, como Emporio Armani, Armani Exchange y Armani Jeans. Además, expandió su imperio a otros campos como los perfumes, los relojes, la decoración del hogar e incluso la hotelería, con la apertura de hoteles de lujo en Dubái y Milán.

