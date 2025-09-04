Así como Ana Karina Soto expuso una enfermedad que ha obligado a que tenga dos operaciones como parte de su proceso de recuperación, una colega suya sorprendió al exponer otro tema personal.

María Mercedes Ruiz, presentadora de RCN en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, puso sobre la mesa un caso de discriminación en el que acabó de manera inesperada durante un trabajo.

La comunicadora se abrió sobre el tema en un video en el que, sin mencionar específicamente en qué empresa se presentó este caso, ofreció detalles acerca de un tema que es cada vez más frecuente en al ámbito laboral.

¿Qué tipo de discriminación sufrió María Mercedes Ruiz?

María Mercedes Ruiz, que llegó a RCN en abril, se mostró agradecida porque esa compañía ha aprovechado su experiencia, por lo que destapó cómo antes un jefe la discriminó por su edad, más avanzada que la de su jefe en ese momento.

“[El jefe] empezó a generar un rechazo a su equipo y a personas que éramos mayores y trabajábamos con él y nos discriminaba horrible. En algún momento, llegó a decir en público que las personas mayores estábamos sobrevaloradas y que no era justo porque ese lugar de trabajo merecía estar lleno de talento joven y con ideas nuevas”, contó desde su cuenta personal de Instagram en un video.

Ruiz relató cómo solventó ese problema en la compañía después de su paso por Citytv, en medio de un receso que tuvo de la televisión colombiana durante aproximadamente 10 años.

“Finalmente, yo no le presté atención, pero sí hubo mucha gente que se dejó afectar y que, incluso, llegaba a ‘reducirse’ la edad para congraciar con ese personaje. Ese es un fenómeno que, según la Organización Mundial de la Salud, se llama edadismo y esa discriminación hacia las personas que ya sobrepasamos los 40 años de edad”, explicó.

La presentadora exaltó que Canal RCN la buscó por su perfil y experiencia, tema que valoró y por el que hizo una reflexión para quienes la critican por su edad, 48 años, frente a las cámaras.

“Todos nos vamos a envejecer, todos nos vamos a morir. No hay nadie hasta ahora que diga que es inmortal”, sentenció en su video.

De hecho, Ruiz remarcó en la publicación que también ha recibido comentarios despectivos en redes sociales sobre el tema, lo que lleva a un análisis acerca de los ataques a quienes son mayores.

¿De qué trata el edadismo en el trabajo?

El edadismo en el trabajo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la discriminación, los estereotipos y los prejuicios basados en la edad que afectan a los trabajadores, tanto jóvenes como mayores, y que tienen graves consecuencias para las personas, las empresas y la economía.

La OMS define el edadismo a través de tres dimensiones que se manifiestan claramente en el entorno laboral:

Estereotipos (cómo pensamos): se asume, por ejemplo, que los trabajadores mayores son menos productivos, resistentes al cambio o tecnológicamente ineptos. A la vez, se puede pensar que los empleados más jóvenes son irresponsables, indisciplinados o carecen de la experiencia necesaria, sin evaluar sus méritos individuales.

se asume, por ejemplo, que los trabajadores mayores son menos productivos, resistentes al cambio o tecnológicamente ineptos. A la vez, se puede pensar que los empleados más jóvenes son irresponsables, indisciplinados o carecen de la experiencia necesaria, sin evaluar sus méritos individuales. Prejuicios (cómo nos sentimos): los gerentes o compañeros de trabajo pueden desarrollar actitudes negativas hacia colegas de ciertas edades, lo que provoca un ambiente laboral hostil y excluyente.

los gerentes o compañeros de trabajo pueden desarrollar actitudes negativas hacia colegas de ciertas edades, lo que provoca un ambiente laboral hostil y excluyente. Discriminación (cómo actuamos): es la manifestación tangible del edadismo. Incluye no contratar a candidatos perfectamente cualificados por ser ‘demasiado mayores’ o ‘demasiado jóvenes’, negarles oportunidades de formación y desarrollo profesional, pasarlos por alto en promociones, ofrecerles jubilaciones anticipadas forzadas o incluso despedirlos.

Este fenómeno no solo limita las oportunidades de los individuos, afectando su bienestar financiero y su salud mental, sino que también priva a las empresas de talento y experiencia valiosos.

La OMS subraya que el edadismo laboral reduce la diversidad intergeneracional, la cual es clave para la innovación y la resolución de problemas. A nivel económico, causa pérdidas de productividad y aumenta la presión sobre los sistemas de seguridad social.

¿Quién es María Mercedes Ruiz, presentadora colombiana?

María Mercedes Ruiz (Popayán, diciembre de 1976) es una destacada presentadora de televisión, periodista y administradora colombiana. Estudió odontología en la Universidad Nacional de Colombia, especializándose en endodoncia, y luego cursó comunicación corporativa en el Politécnico Grancolombiano.

En 1996 fue virreina en el Concurso Nacional de Belleza, lo que marcó el inicio de su ingreso a los medios. Trabajó en programas como ‘Arriba Bogotá’ y ‘Citynoticias’ de Citytv, donde se consolidó como una figura reconocida.

Luego de cerca de diez años alejada de la pantalla, regresó en abril de 2025 como presentadora del matutino ‘Buen día, Colombia’ (Canal RCN), reemplazando a Viena Ruiz y compartiendo set con Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Andrés López y Mamá Luz.

Actualmente combina su nueva etapa en televisión con actividades de asesoría profesional y comparte su vida entre el medio televisivo y sus seres queridos, incluida su hija María José.

