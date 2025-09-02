La reconocida periodista Claudia Palacios anunció oficialmente su salida de ‘Mujeres sin filtro’, el programa de entretenimiento de Canal RCN que desde su estreno buscó convertirse en un espacio de conversación, reflexión y compañía para las familias colombianas.

(Vea también: Natalia Sanint explicó por qué salió de ‘Buen día, Colombia’ y en qué programa trabajará)

¿Qué pasó con Claudia Palacios en RCN?

La comunicadora, que además de dirigir también condujo el formato junto a un equipo de cuatro presentadoras, compartió un emotivo mensaje en el que explicó los motivos de su decisión y agradeció a quienes hicieron parte de esta etapa en su carrera.

“Me despido de ‘Mujeres sin filtro’. Tomé esta decisión porque ya cumplí mi propósito: lograr que un programa de entretenimiento fuera también un programa de aprendizaje y concientización para las mujeres y para las familias”, escribió Palacios, quien se mostró satisfecha por la huella que deja en el proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Palacios (@claudiapalaciosoficial)

Para la periodista, el objetivo que la llevó a aceptar este reto ya se cumplió, y es momento de ceder el espacio para que otras voces continúen enriqueciendo el formato junto a Kika Nieto, Flávia Dos Santos, María Cecilia Botero y Natalia Sanint.

Palacios destacó que la semilla quedó sembrada en tierra fértil, pues sus compañeras al aire y el equipo de producción cuentan con la experiencia, el profesionalismo y el temple para seguir adelante. Según sus palabras, el programa queda en muy buenas manos y continuará siendo un espacio de calidad para el público.

En su mensaje, la periodista también fue clara al señalar que su salida responde a una necesidad personal y profesional:

“Me voy también porque necesito tranquilidad y tiempo para atender proyectos profesionales que tengo en pausa y para desarrollar asuntos personales que me hacen mucha ilusión”. Con esta frase, dejó ver que el cambio no responde a desacuerdos internos ni a dificultades con el canal, sino a una reorganización de sus prioridades.

La presentadora aseguró que continuará activa en otros escenarios. Recordó que seguirá escribiendo su columna en el diario El Tiempo, así como en la producción de contenidos para su canal de YouTube, un espacio digital en el que suele abordar temas de actualidad, política y sociedad.

Además, seguirá vinculada a los foros, paneles y conferencias en los que participa como moderadora, tallerista o conferencista, roles que ha desempeñado con gran reconocimiento en distintos espacios académicos y periodísticos.

La despedida estuvo cargada de agradecimientos. Palacios se tomó el tiempo para reconocer la labor de sus compañeras de set, del equipo técnico y del Canal RCN por la confianza en su liderazgo y en su visión del programa.

También expresó gratitud a los televidentes, quienes acompañaron la propuesta desde sus primeras emisiones: “Gracias infinitas a mis compañeras, al equipo técnico, al Canal RCN y a los televidentes. ¡Sigan viendo el programa, que seguro seguirá siendo un muy buen programa!”.

Con su estilo característico, cerró el mensaje con una frase que ha repetido en múltiples escenarios y que se convirtió en una especie de lema personal:

“Calladitas… no nos vemos más bonitas”. Con esto, reafirmó el espíritu del programa que lideró y su compromiso con abrir espacios donde las mujeres puedan expresarse con libertad, sin miedo ni silencios impuestos.

Aunque reconoció que la decisión no fue fácil, Palacios aseguró que se marcha orgullosa de lo construido y tranquila, pues considera que cumplió la misión que se había propuesto desde el inicio: darle al entretenimiento un componente de reflexión social.

Su salida marca un cierre de ciclo en ‘Mujeres sin filtro‘, un formato que seguramente seguirá evolucionando bajo la conducción de sus compañeras. La ausencia de Claudia Palacios, sin embargo, deja la huella de una comunicadora que siempre apostó por la voz femenina, la pluralidad y la defensa de la opinión sin tabúes.