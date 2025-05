En la tarde de este lunes 19 de mayo, la presentadora y periodista colombiana Claudia Palacios, quien actualmente hace parte de un programa del Canal RCN después de salir de CM&, confirmó por medio de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, María Teresa Giraldo.

(Ver también: ¿Cómo murió el esposo de Vicky Dávila? Revelan duro detalle: “Yo vuelvo, espérame”)

Fue por medio de una historia en la red social Instagram que la periodista confirmó el fallecimiento de su madre, quien desde hace muchos años venía combatiendo con el alzhéimer y por eso estaba pasándola mal.

“Mamá, feliz porque por fin descansaste. Triste porque ya no estás físicamente”, escribió la periodista en sus redes sociales. Esta fue la fotografía:

Qué tenía la mamá de Claudia Palacios

Desde hace varios años, la periodista había confirmado que su madre venía luchando contra esta dura enfermedad que hace que las personas progresivamente vayan perdiendo la memoria, lo cual ocasiona que ya no reconozcan el espacio en el que están y vayan olvidando a sus seres queridos.

De hecho, en 2021 publicó una columna de opinión bastante fuerte llamada ‘Desear la muerte de la mamá’, en la que habla precisamente de lo difícil que es vivir esta situación y más en una persona tan cercana.

“Cada pérdida de una de sus facultades ha sido una muerte… En cada nuevo duelo me consuelo pensando que alguien así de grande tiene que morir muchas veces para que de verdad muera. Pero mi razón me sacude de esa fantasía y me cuestiona a gritos por qué permito que mi mamá esté atrapada en ese cuerpo rígido y débil. No dejó por escrito su voluntad de morir dignamente, pero recuerdo como si fuera ayer cuando ella le decía a Dios “llévate a Sirleycita”, una tía que tenía cáncer”, escribió Palacios en su momento.

De momento, la periodista no ha dado más detalles del fallecimiento de su madre, pero lo cierto es que sí venía viviendo momentos bastante complicados justamente por esa enfermedad tan fuerte que estaba viviendo.

Lee También

Qué es el alzhéimer y cómo afecta a los pacientes

El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente a personas mayores y representa la forma más común de demencia. Se caracteriza por la pérdida gradual de la memoria, el deterioro de las funciones cognitivas y cambios en el comportamiento. Esta afección ataca las células del cerebro, causando su muerte lenta y continua, lo que afecta gravemente la capacidad de una persona para llevar una vida independiente.

Uno de los primeros síntomas del alzhéimer suele ser el olvido de información reciente, como conversaciones o citas. A medida que avanza la enfermedad, la persona afectada puede tener dificultades para hablar, leer, escribir o reconocer a familiares y amigos. Con el tiempo, también puede experimentar confusión severa, desorientación en tiempo y espacio, alteraciones en el estado de ánimo, y comportamientos agresivos o repetitivos. Incluso tareas cotidianas como vestirse, comer o usar el baño se vuelven imposibles sin ayuda.

(Ver también: Robaron a Ricardo Henao en Bogotá y ahora sí le tocó no moverse: “No hablen con nadie”)

Aunque no existe una cura, se han desarrollado tratamientos que ayudan a aliviar algunos síntomas y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos incluyen medicamentos para regular neurotransmisores, terapias cognitivas, rutinas físicas y apoyo psicológico. No obstante, el enfoque más efectivo sigue siendo el diagnóstico temprano y un entorno de cuidado que promueva la seguridad, la estabilidad emocional y la dignidad del paciente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.