La reconocida periodista colombiana Vicky Dávila compartió, en su más reciente libro, los detalles más íntimos de uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su esposo Juan Carlos Ruiz cuando apenas tenía 28 años y su hijo tenía tan solo 3 meses de nacido. Dávila, que por estos días está en plena campaña, se atrevió a revelar cómo esta experiencia marcó un antes y un después en su existencia y en la de su familia.

Juan Carlos Ruiz, quien también era periodista, tenía 30 años cuando comenzó a presentar síntomas inusuales de salud durante el año 2001. Según narró Dávila, el primer indicio de gravedad fue cuando este hombre, al salir del parqueadero de su edificio, sufrió un episodio de pérdida de visión repentina. Aunque en un principio los especialistas no detectaron nada anormal en los exámenes oftalmológicos, recomendaron una consulta neurológica.

El diagnóstico devastador llegó poco antes del bautizo del pequeño Simón, su hijo. Juan Carlos recibió la inesperada noticia: tenía una malformación arteriovenosa cerebral, un padecimiento que requería cirugía inmediata. A pesar del impacto emocional, la pareja tomó la difícil decisión de iniciar el tratamiento en Colombia, ya que buscar atención médica en el exterior no era viable para ellos en ese momento, principalmente por motivos económicos.

“El neurólogo lo examinó y también dijo que lo veía muy bien. Sin embargo, le sugirió ir donde un neurocirujano, quien ordenó varios exámenes […] Estaba por empezar la peor tragedia de nuestra vida”, señaló la hoy candidata presidencial.

La fecha de la cirugía fue fijada para el 3 de octubre de 2001. Tanto Vicky Dávila como su esposo conservaron la esperanza de que el procedimiento marcaría un nuevo comienzo para su familia. La periodista rememora con emoción cómo Juan Carlos se despidió de su pequeño hijo Simón y de ella antes de ingresar al quirófano, con la convicción de que pronto estaría de regreso.

“Me parece verlo todavía despidiéndose de Simón. Mientras me cepillaba los dientes, parada en la puerta del baño de nuestra habitación, Juan Carlos se sentó en el borde de la cama y le dijo con voz dulce: ‘Nené, yo vuelvo, espérame y cuida a tu mamá’. Ese momento se me quedó en el corazón. Él no pensaba que iba a morir y sé que soñaba con criar a su hijo que tanto había deseado”, indicó.

Cómo fue la muerte del esposo de Vicky Dávila cuando ella tenía 28 años

Sin embargo, la cirugía, que inicialmente sería de cuatro horas, se extendió a diez horas debido a la complejidad del caso. El equipo médico encontró una situación más grave de lo que los estudios preliminares indicaban. Después del procedimiento, Juan Carlos fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos en estado de coma inducido. Para empeorar el panorama, desarrolló una neumonía causada por una bacteria intrahospitalaria, lo que complicó aún más su recuperación.

Durante los quince días siguientes, Vicky hizo todo lo posible por acompañar a su esposo, incluso llevándole grabaciones de su hijo para motivarlo a despertar. Relata cómo, en medio del dolor y la incertidumbre, Juan Carlos parecía responder a sus palabras y estímulos, dándole una tenue esperanza.

No obstante, el final fue inevitable. Ruiz sufrió varios paros cardiorrespiratorios de los que los médicos no lograron reanimarlo, ante la petición de la periodista de no prolongar su sufrimiento. El 17 de octubre de 2001, luego de una dura batalla, Juan Carlos falleció.

