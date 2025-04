Vicky Dávila, actualmente, es una de las más opcionadas para las elecciones presidenciales de 2026. Según la encuesta ‘Colombia Opina’, de Blu Radio y Noticias Caracol, la periodista se encuentra tercera en las intenciones de voto con un 8,3 %, por detrás de Gustavo Bolívar, que tiene el 11,8 %, y Sergio Fajardo, con un 9,5 %.

En medio de la polémica de la supuesta drogadicción de Gustavo Petro, revelada en una carta de Álvaro Leyva, Vicky Dávila dejó clara su posición frente al uso de psicoactivos. Dávila habló de una fuerte situación que vivió con su papá cuando ella era una niña.

¿Cuál es la posición de Vicky Dávila frente al consumo de drogas?

En primer lugar, Vicky Dávila explicó en entrevista con Caracol Radio que desde muy niña aprendió que el consumo de drogas no era bueno. “Uno no consume drogas y no por mojigaterías, sino porque nada que te turbe, que te saque de tu estado de control puede ser bueno“.

Posteriormente, relató una anécdota que marcó su postura frente al consumo de cualquier tipo de drogas cuando tenía apenas 10 años. “Un día vi a mi papá haciendo eso [consumiendo marihuana]”, empezó a contar.

“Yo salí corriendo cuando vi eso y recuerdo mucho que después conversamos. Era yo a los 9 o 10 años diciéndole a mi papá ‘la droga es mala, eso daña’. No del papá a la hija, sino de la hija al papá. Nunca en mi vida consumiré y me enoja mucho cuando hay líderes, gobernantes o medios que dicen que qué bueno. No le diga eso a los muchachos que un muchacho se puede quedar ahí”, relató en el medio mencionado anteriormente.

De hecho, Vicky Dávila aprovechó para expresarse sobre lo que ella haría si fuera presidente. “La persona que consume drogas en un enfermo y el Estado debe tratarlo como un enfermo, pero todo el peso de la ley debe caer contra el narcotraficante, contra el ‘dealer'”.

¿Cómo era la relación de Vicky Dávila con su papá?

En la misma entrevista, Vicky Dávila habló de la dura relación con su papá y hasta aseguró que le tenía mucho miedo. “Le tenía terror. Eso era cuando se iba los fines de semana y mi mamá y yo lo esperábamos en la cama, eso era terror”, explicó.

Sin embargo, relató que un día se armó de valor y logró confrontarlo. “Me liberé de mi papá cuando tenía 18 años. Ya nos habíamos separado y un día llega mi mamá llorando que mi papá le había hecho un alboroto en la peluquería. Sale después mi papá, lo miro y le digo ‘usted es un hijue…’, a mi papá, y con el dedo en la cara. Él se viene como a pegarme, me le quedé enfrente y le dije ‘pégueme, usted es un hijue…, mi mamá ya tiene quien la defienda y usted la va a respetar‘”.

Dávila contó que desde ese día nunca volvió a tener problemas con él. También aclaró que logró perdonarlo por todo lo que vivió durante su niñez.

