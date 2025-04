En las últimas horas, Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, sorprendió a través de X (antes Twitter) con una polémica declaración que involucraba a Armando Benedetti, en lo que corresponde a la investigación que hay en contra de los dos funcionarios.

Si bien, el proceso judicial sigue y aunque tanto Benedetti como Sarabia hacen parte activa del Gobierno Nacional, las palabras de la ministra dejaron en evidencia los quiebres que hay dentro del gabinete. Lo anterior fue aprovechado por Vicky Dávila, precandidata presidencial, quien aseguró que la campaña Gustavo Petro había sido una “porquería”.

La periodista aseguró que tiene dudas sobre la motivación que tuvo Sarabia para entregar audios que nunca habían sido conocidos, teniendo en cuenta que el proceso ya lleva más de tres años.

Según Dávila, Sarabia estaría desilusionada y buscaría un “chantaje”. La precandidata fue enfática en que le parecería “fantástico” que dentro del Gobierno Nacional todos se empiecen a delatar, pues esto le permitiría al país conocer “toda la verdad”.

La Canciller publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que le había entregado varias conversaciones y audios a la Fiscalía General de la Nación. Según la ministra, en dichas pruebas aparecía Armando Benedetti, ministro del Interior, y que, supuestamente, era material que no había salido a la opinión pública. Además, expuso que en los próximos días entregaría más información sobre el caso.

En los audios que fueron difundidos este miércoles 16 de abril de 2025, se escucha a Benedetti diciéndole a Sarabia que lo podían nombrar “de lo que sea”, es decir, que estaba habilitado para asumir cualquier cargo dentro del Gobierno Nacional, pues no pasaba “nada”, esto ante las posibles inhabilidades que tuviera el ahora ministro del Interior.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles o jueves, pero ya me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora con el número uno y con Jaimes y me dijeron que no pasó un cu%&, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”, dijo Benedetti, en los audios conocidos por Noticias Caracol.