Durante una transmisión en vivo de la cadena Fox News, la comentarista política Camryn Kinsey, exfuncionaria de la administración Trump, se desmayó repentinamente mientras discutía diferencias ideológicas entre Donald Trump y Joe Biden.

El incidente ocurrió mientras debatía con el corresponsal Jonathan Hunt, justo cuando Kinsey comenzó a tropezar con sus palabras y luego colapsó al suelo, inconsciente.

(Vea también: La casa viral en la que duermen en Colombia y cocinan en Venezuela; así puede llegar).

Este fue el momento de pánico:

Fox host passes out while on air. Cameron Kinsey pic.twitter.com/82Dhq4RXdj

— Ron Knight (@23harley) May 9, 2025