La periodista antioqueña Erika Zapata, reconocida por su estilo único como corresponsal de Noticias Caracol, decidió dar un paso valiente para mejorar su calidad de vida: se sometió a una intervención quirúrgica que impactó profundamente su bienestar físico y emocional.

Por medio de un video publicado en TikTok, la comunicadora compartió con sus seguidores que, durante años, enfrentó una condición médica conocida como gigantomastia, caracterizada por un desarrollo excesivo del busto. Esta situación no solo afectaba su salud con dolores constantes en la espalda, sino que también incidía en su autoestima y manera de vestir.

“Viví mucho tiempo usando ropa ancha para no llamar la atención. No era por gusto, era porque me daba vergüenza”, confesó la periodista, visiblemente aliviada después de la operación.