Así como varias figuras femeninas alzaron sus voces en Pulzo para hablar sobre el impulso en sus carreras, Érika Zapata se despachó en el Día de la Mujer para ponerle el pecho a los cuestionamientos que ha recibido.

“Me siento orgullosa de ser mujer porque me considero muy valiente y guerrera. He sobrevivido a las críticas de cientos de personas que han tratado de hacerme dejar de creer en mí, sin darse cuenta que con eso me dan la gasolina que necesito para lograr cosas increíbles”, afirmó la periodista de Noticias Caracol en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Zapata, que descubrió la actualidad de una actriz de ‘La vendedora de rosas’, ha sido foco de ataques en redes sociales por múltiples razones, a pesar de que con su capacidad ha brillado en los últimos años.

El mensaje toma una relevancia particular debido a la conmemoración de este 8 de marzo del Día de la Mujer, no solo en Colombia, sino como una fecha reconocida a nivel mundial.

Esta fue la publicación:

— Érika Zapata (@ericayasmin4) March 8, 2025