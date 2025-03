A pesar de que su mayor reconocimiento llegó con la novela ya nombrada anteriormente, el trabajo dentro de la industria del entretenimiento ha sido largo y continuo.

Además de ganarse un nombre en la historia del entretenimiento, ha tenido que enfrentar varios comentarios y cruzar retos profesionales para salir adelante, sumado a los obstáculos profesionales.

Antes de formar el hogar que tiene junto a su actual esposo Gary Forero, tuvo que superar una relación anterior en la que vivió maltrato físico. En una entrevista con Laura Acuña, la actriz confesó:

“Yo me metí a bañar, él estaba afuera organizando algo, no sé qué estaba haciendo. El caso es que se metió al computador y revisó mi correo, encontró un mensaje y le entró una locura. Empezó a gritarme, me empujó y yo me caí contra una pared”.

Liliana González, en ’31 voces, 31 mujeres’

En ’31 voces, 31 mujeres’, espacio en el que habló de los momentos que marcaron su carrera:

“Mi carrera ha estado marcada por dos momentos: primero, el de ‘la Pajarita’ y segundo, el fracaso de haber protagonizado una novela en la cual me engordé para interpretar el personaje y salió al aire tres días“.

Pero además de eso, reveló cuáles fueron los retos más grandes de su camino como mujer:

“El reto personal dentro de mi carrera ha sido mantenerme enfocada y no creer que esos momentos de éxito son la disculpa para no entrenarme, no aprender más, no estudiar y no estar lista para ese nuevo personaje”.

Liliana González ha dejado claro que su mantra es la constancia y la disciplina y le deja un mensaje a sus seguidoras, sobre todo a las mujeres, para tener éxito en cualquier ámbito de la vida: “No quieras brillar opacando el brillo de los demás“.

