El reconocido actor se atrevió a conversar con la polémica entrevistadora que siempre saca la información más íntima de sus invitados y esta vez no fue la excepción.

El artista confesó que antes de salir con la popular ‘pajarita’ Liliana González, una mujer intentó hacerle creer que era papá de una niña. “Tuve una hija que no era mía durante tres años. Eso es más que cachos. Es un tema que es muy fuerte. Yo fui papá durante tres años. Era mía la niña. Yo fui papá durante tres años y ya por situaciones en que no me aguantaba la convivencia con esa persona, le hago prueba de ADN a la niña y me sale negativa. Yo no era el papá”, relató Forero.

El actor aseguró que fue una etapa muy difícil, pues ya estaba encariñado con la pequeña. “Yo era papá soltero. La peinaba, le hacía colitas. Esa fue una tusa que me duró año y medio. Apareció el otro papá y esa historia tuvo otro desenlace y terminó como debería ser. Yo me quedé llorando. Esto no lo he contado nunca. Cuando supe que no era mía la niña dije: ‘a la próxima que llegue la voy a querer más’. Lo vi como una enseñanza”, dijo Gary para el Show de la Diva Rebeca en YouTube.

El artista hizo una reflexión muy fuerte y aseguró que no es el único que ha vivido una experiencia de este tipo: “Una mamá tiene una prueba física. Un papá cuando le entregan su niño es un clic que hace la vida y uno acepta que es su hijo. A mí sí me pasaba que yo le veía las uñitas y no. O la veía churca y decía que no se parecía tanto a mí. Pero eso pasó a un segundo plano. De hecho, me decían allá en el sitio que uno de cada cuatro papás está engañado, pero no todos tienen la valentía y la fuerza para hacer una prueba de ADN”.

Gary tuvo una cita con el papá real. Y en esta charla sin censura contó detalles de ese momento en el cual pudo conocer al verdadero padre de la que hasta entonces era su hija.

