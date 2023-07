La pareja de actores decidió radicarse en Miami, Estados Unidos, en medio de la pandemia y del paro nacional que atravesó Colombia por esa época. Inicialmente fueron a vacunarse (contra el covid-19), luego se quedaron de vacaciones y finalmente vieron muchas “señales” que les decían que debían quedarse a vivir, dijeron en ‘Bravíssimo’.

Cuando empezaron a hacer todo el proceso para pedir la residencia, contaron Liliana González y Gary Forero, se encontraron con problemas para conseguir casa, pues los arriendos se subastaban y subían bastante de precio.

No obstante, dieron con una colombiana que decidió alquilarles su apartamento. La pareja de actores se mudó mientras legalizaba el proceso de alquiler, pero se llevó una mala sorpresa.

“Nos dicen: ‘No, no se puede’. Hay ciertos edificios que no pueden alquilar más de una vez al año, y la señora había alquilado y no la dejaron alquilar más. Allá hay unas reglas…”, declaró González, que fue maltratada por su expareja, un argentino.