Las entrevistas de Diva Rebeca siguen generando noticia. Esta vez fue la actriz Liliana González la que abrió su vida para hablar de episodios fuertes que ha afrontado a lo largo de su carrera y trayectoria en la televisión.

González dijo que no le molesta que la recuerden en un rol emblemático como el que hizo en la novela de Fernando Gaitán ‘Hasta que la plata nos separe’, donde interpretó a ‘la Pajarita’

“Para mí es un premio a un buen trabajo. A mí no me importa que me recuerden por ese papel, pero hay gente que piensa que me dice qué lástima que usted no hizo más personajes. Pues yo sí he hecho muchos más pero no todos lo tienen que haber visto. No importa. Hay público para todo”, aseguró.

Confesó que se alcanzó a ilusionar cuando se enteró que el canal RCN preparaba una nueva versión y pensó que podía volver a interpretar el personaje que la inmortalizó.

“Cuando salió el chisme de que iban a hacer una nueva versión pensé qué rico que sería volver a hacer ese personaje. Por la plata también. Nos habíamos quedado con las ganas de hacer un segundo intento, porque imagínate que nosotros íbamos a hacer cuando Fernando Gaitán todavía vivía la obra de teatro de ‘Hasta que la plata nos separe’. Pero el proyecto no se dio, se cayó. Yo quedé como con esas ganas. Cuando salió esta nueva novela pensé que iba a ser con el mismo elenco, pero no, no era”, contó la artista colombiana.

Y contó detalles de cómo enfrentó ver a una nueva actriz encarnando el personaje que la hizo tan conocida.

“Después me enteré que era Juliette Pardau, me pareció genial. La conocí en ‘La Nocturna’, me pareció buena actriz, talentosa. Yo le escribí y le dije que me había enterado que era ella. Tenía nervios porque ese personaje es exigente. La felicité. Después te soy honesta vi un pedazo del primer capítulo y unos de más adelante y no más. No me enganché porque siento que desde la historia los libretistas cambiaron muchas cosas. Cambiaron los personajes a como estaban concebidos. Eso no tiene comparación. Son dos propuestas completamente diferentes”, dijo.

También sin reparo aseguró que si tuviera que elegir tiene claro con cuál versión se quedaría: “Me gustó más mi versión. La amé, me fascinaba más la mía”.