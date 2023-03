En entrevista con Diva Rebeca, Liliana González abrió su corazón y se mostró franca para recordar algunos episodios que marcaron su carrera. Ya había contado recientemente en sus redes sociales que fue víctima de acoso por parte de un jefe de casting y ahora dijo que no tuvo buenas experiencias en algunas producciones.

(Lea también: Quiénes son las parejas famosas de ‘las Pajaritas’ de ‘Hasta que la plata nos separe’)

“Hacerte embarradas en la escena, no me daban los pies, me desconcentraban, me clavaban uñas en el escenario, me quitaban los textos, se paraban en frente para que no me vieran. No sabía que había actores que tenían estas mañas, pero cuando uno se tiene que defender de alguna forma, pero es duro tener proyectos con personas así”, aseguró.