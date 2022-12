La vida del actor colombiano, que ha participado en una extensa cantidad de producciones en la pantalla chica, dio un giro en el último año. Luego de una compleja situación económica en Colombia, vendió sus pertenencias y se fue a vivir a Estados Unidos para tener qué ofrecerles a sus hijos.

Andrés Felipe Martínez abrió su corazón en ‘La red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, y contó que le ha tocado pasar días difíciles en Miami porque se fue a trabajar como cualquier migrante. Ha hecho aseo en casas y actualmente labora en una empresa de envíos.

Martínez, de 60 años y quien se separó de la también actriz Nataly López en 2020, contó que en Estados Unidos “se sufre mucho”, pero que con el trabajo que tenía en Colombia el año pasado no le alcanzaba para comer, mientras que ahora sí y puede ahorrar.

El actor colombiano detalló que ha tenido experiencias complicadas en Miami hasta el punto de dormir en el piso. “Me tocó dormir en el suelo porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares”, expresó.

“Cuando hablo con mis hijos siento la soledad más grande. Eso me parte el corazón, me hace sentir que las fuerzas me faltan y me provoca salir corriendo a abrazarlos. Pero sé que si hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de dos meses nos vamos a morir de hambre. Es un sacrificio”, confesó.