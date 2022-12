La realidad amorosa de las celebridades es uno de los temas que más interés causa en los medios de comunicación, por lo que Carlos Vargas sorprendió a sus compañeros al hablar del tema.

Así como en otra ocasión aseguró en ‘La red’ que andaba enamorado, esta vez fantaseó sobre cómo quisiera casarse, después de una noticia que presentaron en ese magacín.

El vallecaucano, que hace algunas semanas contó qué lo llevó a decirle a su familia que es homosexual, incluso habló sobre la persona con la que quisiera cumplir ese sueño.

La confesión del presentador de ‘La red’ se presentó luego de que Mary Méndez afirmara que ha soñado con que le hagan una propuesta matrimonial en la torre Eiffel, en París. Allí, surgió la réplica de Vargas.

“Yo también he tenido sueños así, de que me pidan la mano. No sé en donde, pero fuera de Colombia sí lo he pensado”, contó el periodista sobre la aspiración matrimonial.

En medio de su relato, Vargas dio breves detalles sobre cómo es el hombre con el que sueña casarse en algún momento de su vida y la manera en la que ha imaginado esa situación.

“Que yo voy caminando por ahí, digamos, en el puente de Brooklyn y que llegue un hombre espectacular, divino, grandote. [Me imagino] que me ve y me dice: ‘Me enamoré de ti y quiero casarme contigo’ y le digo que sí”, indicó.

El resto de sus colegas aseguraron que el presentador estaba inventando eso, a pesar de que él insistió que ese sueño es real, así él haya bromeado en otras ocasiones sobre el asunto.

Carlos Vargas se ha convertido en uno de los comunicadores más reconocidos en el ámbito del entretenimiento, después de muchos cambios que ha tenido desde su juventud.

Esta es una imagen del periodista desde el set de ‘La red’, donde hizo la afirmación sobre su vida personal.