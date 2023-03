La artista contó algunos detalles de su vida en entrevista con Diva Rebeca para su canal de Youtube, como que no le gustó la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’. En la charla también se abrió con temas familiares, pues Liliana aseguró que tuvo una relación de tensión con su papá.

“Fue muy complicado porque mis papás eran muy mayores. Yo fui el descuido después de 7 hijos seguidos. Yo nací cuando ellos no querían más hijos. Esa diferencia de edad marca muchas cosas difíciles en la crianza. Mi papá era militar, machista. Fue muy difícil esa relación con mi papá en la adolescencia. Quería salir a comerme el mundo y los conflictos y peleas eran fuertes, echándole plomo a los pretendientes. Fue complejo”.

Qué dijo Liliana González, actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’, de su relación con su papá

Según la actriz fueron muchos los motivos que hicieron que ella se revelara cuando era joven. “Que lo priven a uno tanto genera desconfianza. Decía mentiras, me pillaban y era peor. Eso se fue agrandando bastante. Me duele porque mi papá murió cuando yo tenía 19 años y no me pude reivindicar eso. Con él me faltó curar esas heridas”, contó.

Y fue más allá. González dijo que incluso buscó comunicarse con él luego de su muerte. “Si no sanas tus heridas de alguna manera te jodes la vida tú. He hecho cartas, rituales, cositas con mi papá. Tuve a alguien que tenía alguna videncia y ahí me transmitió algunos mensajes. Esa persona empezó a caminar como él y a hacer gestos de él. Me dijo que no pensara que él había guardado rabia ni nada. No puedo ni hablar de eso porque es muy emocional. He hecho muchos rituales para sanar cosas de la adolescencia”, agregó.

