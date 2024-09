DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

En una íntima entrevista con Diva Rebeca, Gary Forero, reconocido por su participación en importantes seriados del país, abrió su corazón para contar incluso esas cosas que no le gustan de su personalidad.

“En mi familia paterna tenemos un carácter muy fuerte. A veces somos ofensivos, controladores. Es algo en lo que vengo luchando. Liliana (González) lo dice, ustedes creen que él es el mancito de la relación y que yo soy la brava. Yo soy muy controlador”, contó el actor.

Gary se permitió contar y hablar de esos demonios que lo habitan. “Me he dado cuenta de que a partir de buscar el bien con mi esposa. Que estén bien. Ese miedo interno se refleja en rabia. Muchas veces soy ofensivo. Hay cosas con los hombres a veces y es que manipulan psicológicamente y cuando tienen las palabras adecuadas pueden disminuir a la otra persona y aplastarlo y desafortunadamente si no me controlo puedo lograr eso”, confesó el actor bumangués.

En la entrevista tocó varios detalles delicados de su vida íntima. Y muchos han sido los comentarios de sus seguidores valorando que el artista haya sido real y honesto y se haya permitido desnudar su alma en esta entrevista.

“Me detesto cuando pasa eso. Gracias a Dios soy consciente de eso y por ningún motivo puedo hacerle daño a esa persona maravillosa que me acompaña. Hay momentos en que el ego te puya y la rabia se apodera y me detesto. Gracias a Dios con Lili hemos tenido la posibilidad de hablar. En algún momento subimos la voz, pero solo verbo. No hemos llegado a golpes. Pero sí es muy hiriente lo que nos hemos dicho. Gracias a una crisis es que me di cuenta de que necesita controlar a ese animal desbocado. Es una sombra que yo tengo ahí maluca. Que concientizo, abrazo, pero que no necesariamente es fácil”, concluyó Gary.

Una reflexión que mostró que no todo es perfecto ni en su relación ni en su vida, pero sigue aprendiendo día a día.

La entrevista completa aquí:

