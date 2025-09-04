Jhon Alex Castaño se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la música popular en Colombia. Sus canciones, entre las que destacan ‘Dos razones’, ‘De bar en bar’, ‘Que me traigan licor’, entre otras, lo han llevado a llenar plazas, escenarios y arenas, manteniéndose vigente como un referente indiscutible del género.

Conocido como el ‘Rey del chupe’, el artista oriundo de Balboa, Risaralda, continúa sumando seguidores que lo acompañan en cada una de sus presentaciones.

No obstante, más allá de su éxito en los escenarios, Castaño también ha protagonizado algunos momentos polémicos en entrevistas y encuentros con los medios. Uno de ellos volvió a salir a la luz en el programa matutino de Tropicana, ‘Cómo amaneció Bogotá’, donde la locutora Luchy DJ recordó una experiencia incómoda que vivió al entrevistarlo.

¿Por qué se pelearon Jhon Aléx Castaño y locutora de Tropicana?

Según relató la comunicadora, aquella entrevista no fue nada sencilla debido a la actitud del cantante.

“Para mí fue muy difícil entrevistarlo porque cada vez que uno le va a preguntar una cosa, él sale con cualquier comentario. Es como si no quisiera responder. Entonces, ¿para qué van a una entrevista si no van a contestar?”, expresó la locutora al rememorar lo sucedido.

Sus palabras dejaron claro que, aunque respeta al artista, no se sintió cómoda en ese encuentro.

Ante estas declaraciones, Jhon Alex Castaño respondió sin rodeos. El cantante aseguró que no siente que deba ofrecer disculpas por su comportamiento, pues lo considera parte de su personalidad.

“No tengo nada de qué arrepentirme ni que disculparme. Esa es mi esencia, mi forma de ser, y no será la primera ni la última vez. He tenido muchas entrevistas y estoy seguro de que más de una persona habrá quedado molesta, pero al final la entrevista salió bien”, señaló.

El tema no quedó ahí, pues la conversación llevó a un cara a cara entre ambos en el programa. Luchy recordó que, durante aquella entrevista, el intérprete de ‘Déjala que se vaya‘ hizo un comentario que la dejó sorprendida: “Él dijo que yo me moría y que no sé qué… pero yo no me muero por ti”. Ante esto, el cantante reaccionó diciendo:

“Yo no estoy mal y no voy a pelear con una niña. Soy un hombre adulto, no tenía idea de que esta muchachita estaba enojada conmigo. Yo contesto así en todas las entrevistas, si las ve se dará cuenta. Si le debo una disculpa, se la ofrezco. Mil disculpas, no sabía que estaba molesta. Y si usted ve los podcasts, se dará cuenta que no es a la primera persona a la que le contesto de esa manera o a la que no dejo hablar. Así soy yo. Entonces, perdón”, afirmó Castaño.

Con estas palabras, el artista dejó claro que no existe mala intención en su forma de expresarse, sino que es parte de su carácter directo.

Finalmente, Luchy DJ quiso zanjar el tema y aclarar cualquier malentendido. La locutora aseguró que en ningún momento ha estado enojada con Castaño ni lo considera una mala persona. Su comentario, explicó, se limitaba a señalar que aquella entrevista fue complicada por la dinámica que se dio.

“Yo nunca dije que estaba molesta con él. Lo que expliqué fue que la entrevista resultó incómoda porque él no me respondía lo que yo le preguntaba. Eso es muy distinto a decir que sea una mala persona o que yo esté enojada. Al contrario, admiramos su música. Como él dice, el podcast fue exitoso, le fue muy bien, pero fue difícil porque hay invitados que no son fáciles de entrevistar, y él es uno de ellos”, concluyó.

Este episodio demuestra que, incluso con artistas consagrados como Jhon Alex Castaño, los roces con los medios son inevitables. Sin embargo, también refleja que, con diálogo y respeto, las diferencias pueden resolverse, dejando en claro que, más allá de los malentendidos, lo que prevalece es la admiración por la trayectoria musical del “Rey del chupe”.

